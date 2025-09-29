И даље тврдимо да је ово обрачун са ПДП-ом: Зашто су прваци утихнули?

29.09.2025
15:57
Коментари:0
Недавно смо у анализи утврдили да пријевремени избори више дођу као обрачун ПДП и СДС пред опште изборе 2026. године, односно, ко ће имати кандидата за коју функцију. СДС је и прије него што су сами одлучили да учествују, јавно био осуђен да достави име кандидата.
Више о учешћу Српске демократске странке на пријевременим изборима су говориле њихове опозиционе колеге, него они сами. Сада би највећа опозициона странка требало пријевремено да изађе на црту СНСД-у који и теоријски и анкетно, пријети да оствари увјерљив резултат.
У пат позицији у којој су били Јовица Радуловић и тренутни прваци странке, изњедрило се име Бранка Блануше, контра прочитано Николе Шобота. То је ситуација у којој је странка пред сигурним поразом на изборима и тражи начин да се часно извуче из битке.
Опозиција без апсолутне подршке других странака не може доћи до тријумфа на општим изборима. СДС је већ у старту осуђен да сам води изгубљену битку, док ће највећи ривал међу опозиционим круговима, ПДП, слагати елементе за опште изборе 2026. године. Ово је била идеална прилика за Драшка Станивуковића да аргументовано (читај: резултатима пријевременим изборима) дискредитује одлуку СДС-а да на наредним изборима има кандидате за обје инокосне функције.
Кандидатура анонимног Бранко Блануша је од троструког значаја за СДС. Прво, ниједан страначки првак неће настрадати. Друго, кандидат из Бањалуке продрмаће СДС-ову инфраструктуру у Крајини. Треће, СДС ће сачувати капацитет у предобрачуну са ПДП-ом, док ће сам Блануша добити потребну промоцију за наредне изборе вјероватно за посланика.
Једна од важнијих ставки је изостанак кључних имена СДС. Страначки прваци настављају борбу струја за превласт у партији, као и борбу за кандидатуру. Од Љубише Петровића до Маринка Божовића, сви ће непоражени на страначке скупове на којима ће се правити план за будуће дјеловање партије. Сада су пријевремени избори проблем Блануше, а сву пажњу ће врх СДС посветити позицији в.д. предсједника странке јер се са ”принудном управом” не може ући у наредну годину.
Без подршке ПДП-а, уз вјечито незадовољног Небојшу Вукановића, до непримјетне помоћи Јелене Тривић, преко Бранка Блануше СДС има прилику да пробуди замрло бирачко тијело првенствено у Крајини гдје највећа опозициона странка готово да не постоји. На локалним изборима прошле године СДС је толико подбацио да су у Бањалуци са скоро 2.200 гласова остали без одборника у Скупштини града. Ни Приједор им није на понос, јер и оно мало побједника које су имали одлучили су да им умјесто в.д.-а, предсједник странке буде Драшко Станивуковић.
По узору на предсједника ПДП-а који отвара страначке канцеларије по југу Српске, СДС ће преко Блануше да покуца на врата закључаних Градских одбора у Крајини и потражи подршку за наредну годину.
