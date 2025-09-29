Logo

Ево када ће Вишковић бити именован за в.д. директора "Аутопутева"

29.09.2025

Ево када ће Вишковић бити именован за в.д. директора "Аутопутева"

Радован Вишковић би требало сутра да буде именован за в.д директора "Аутопутева" Републике Српске, сазнаје АТВ.

Именовању бившег премијера на ову позицији, претходиће смјена садашњег в.д. директора Недељка Ћорића.

Радован Вишковић

Autoputevi RS

Недељко Ћорић

