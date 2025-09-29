Ево када ће Вишковић бити именован за в.д. директора "Аутопутева"

Извор:
Радован Вишковић би требало сутра да буде именован за в.д директора "Аутопутева" Републике Српске, сазнаје АТВ.
Именовању бившег премијера на ову позицији, претходиће смјена садашњег в.д. директора Недељка Ћорића.
