Шулић: Нисмо спремни да се коцкамо са Српском

Извор:
СРНА
29.09.2025
13:24
СНСД није спреман да се коцка са Републиком Српском и свим постигнутим резултатима у њеном развоју и побиједиће и на пријевременим изборима за предсједника Републике, рекао је Срни члан Главног одбора СНСДа Денис Шулић.
Шулић је послије сједнице Главног одбора навео да су потези предсједника Републике Српске Милорада Додика одраз политичке зрелости и снаге лидера, који Српску ставља изнад свега.
Он је навео да је и њему и његовим колегама у СНСДу жао што опозиција у Српској није препознала значај политичког тренутка, нити које су могуће посљедице тога.
"Они данас показују то да је циљ њиховог политичког дјеловања искључиво долазак на власт, а не Република Српска која је снажна и суверена", истакао је Шулић.
Република Српска
Којић: Рационална одлука СНСДа да би се спријечило да мањина изабере предсједника
Према његовим ријечима, опозиција за ових 20 година сваким потезом иде корак за кораком назад, за разлику од предсједника Додика који је најјача политичка фигура у Републици Српској и БиХ.
"Додик је и политичар који је изградио најјачу политичку организацију која ће побиједити и на овим изборима и тиме потврдити и снагу и исправност политика СНСДа", закључио је Шулић.
Главни одбор СНСДа донио је једногласну одлуку на данашњој сједници у Бањалуци о изласку ове странке на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
ЦИК БиХ је пријевремене изборе за предсједника Републике Српске расписао за 23. новембар.
