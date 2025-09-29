Logo

Цвијановић: Наша кампања биће жестока, баш као и побједа!

29.09.2025

13:17

Коментари:

1
Фото: Борислав Здриња
Фото: Борислав Здриња

СНСД је снажан, јединствен и спремнији него икада да, на челу са предсједником Милорадом Додик, настави бранити Републику Српску и њене интересе, истакла је потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић.

- Наша кампања биће жестока у одбрани мандата који нам је народ дао на изборима, а страни бирократа, без икаквог овлашћења у домаћем или међународном праву, настојао одузети. Таква ће бити и наша побједа - снажна потврда побједника!И Република Српска и СНСД су за то спремни - истакла је Цвијановић.

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (1)
