Минић: Херојски чин мајора Тепића обавезује да се чува слобода

Херојски чин мајора Милана Тепића и војника Стојадина Мирковића обавезују да се чува слобода као највећа светиња, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Слава им", написао је Минић на Иксу.
На данашњи дан 1991. године погинуо је мајор Милан Тепић, када је током борби са хрватским паравојним јединицама дигао у ваздух касарну ЈНА у Бјеловару, не желећи да непријатељу преда складиште са оружјем.
Док је трајала борба за касарну на Војновићу, мајор Тепић, командант складишта борбених средстава "Барутана" у селу Беденик, недалеко од Бјеловара, ради спречавања предаје оружја и муниције припадницима хрватске паравојне формације ЗНГ, разнио је магацин са 170 тона експлозивних средстава.
Том приликом, погинули су он и деветнаестогодишњи војник Стојадин Мирковић, који, упркос Тепићевој наредби, није хтио да се преда.
