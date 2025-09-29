''Будите увијек три метра од робота'': Ужасавајућа прогноза стручњака

Извор:
Реномирани роботичар Родни Брукс изнио је своје виђење развоја хуманоидних робота у наредним годинама – и његове процјене би могле многе да изненаде.
Брукс, пионир у области вјештачке интелигенције и предузетник познат по свом револуционарном приступу роботици заснованој на понашању, као и по томе што је суоснивач компанија iRobot и Reting Robotics, изјавио је у недавно објављеном чланку да ће хуманоидних робота бити много за 15 година, али да они "неће личити ни на данашње хуманоидне роботе, нити на људе".
Он је указао да низ компанија ради на масовном увођењу хуманоидних робота у индустријска окружења, гдје би они радили раме уз раме са људима или их у потпуности замијенили.
Док неке од ових фирми вјерују да би тај пробој могао услиједити већ за двије године, Брукс сматра да је "вјеровати да ће се то десити у наредним деценијама чиста фантазија".
Као један од највећих изазова наводи покушаје да се опонаша сложеност људске шаке и њена природна покретљивост.
"Ниједне роботске руке налик људским нису показале нарочиту спретност, барем не у општем смислу. Ниједан такав дизајн није досад пронашао примјену у стварним индустријским окружењима", каже Брукс.
Он такође упозорава да хуманоидни роботи величине одраслог човјека представљају значајну безбједносну пријетњу у просторима гдје се крећу људи, јер њихова маса може изазвати озбиљне повреде уколико падну или се неочекивано покрену. За разлику од њих, мањи модели робота данас нису толико опасни.
"Мој савјет људима је да не прилазе ближе од три метра једном роботу у природној величини. Док неко не осмисли безбједнију верзију двоножног робота, која може бити у блиском контакту са људима, нећемо видјети да се овакви роботи сертификују за рад у окружењима у којима се налазе и људи", додао је.
Он предвиђа да ће роботи временом умјесто ногу прећи на точкове, а сматра да ће бити и верзија са различитим бројем руку - једном, двије или три. Неке од њих имаће петопрсте шаке, али ће многе користити хватаљке са два прста или вакуумске чашице. Ипак, и они ће носити назив хуманоидни роботи.
"Имаће и много сензора који нису пасивне камере, већ активни оптички системи или уређаји који региструју таласне дужине изван људског спектра вида. Неки ће имати очи у шакама, а неки очи окренуте надоље, постављене у предјелу карлице, како би лакше савладавали нераван терен. Али ће се и даље звати хуманоидни роботи", каже Брукс.
