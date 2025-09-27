Logo

Вјештачка интелигенција створила нове вирусе, заразније од природних

27.09.2025

14:07

Вјештачка интелигенција створила нове вирусе, заразније од природних
Научници са Универзитета Станфорд и Arc института први пут су уз помоћ вјештачке интелигенције (AI) створили вирусе који нису само функционални, већ у појединим случајевима и заразнији од природних. Ради се о бактериофазима, вирусима који нападају бактерије, направљеним по узору на природни вирус ФХ174, један од најпознатијих у микробиологији.

Умјесто да ручно мијењају гене, истраживачи су користили АИ модел зван Ево, специјализован за генетички материјал бактериофага. Од њега су тражили да "напише" нове, али сличне геноме. Модел је генерисао 302 варијанте, а након лабораторијске синтезе и тестирања, 16 нових вируса је успешно заразило бактерије и размножавало се.

Нови вируси су, у бројним случајевима, били ефикаснији у уништавању Ешерихије коли него природни вирус на ком су засновани. То представља велики искорак, умјесто да се гени додају или мијењају један по један, АИ може одједном предложити читаве нове геноме, пише Индекс.

Вјештачка интелигенција

virus

