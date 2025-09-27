Logo

Кенгурче сироче не испушта плишаног меду из загрљаја: Слике истопиле Инстаграм

27.09.2025

13:47

Фото: Unsplash

Ако нешто може да отопи и најтврђе срце, онда је то призор младунчета дивље животиње које се игра са дечијом играчком, а тако је мали кенгур Дудлбаг из Аустралије пронашао најбољег пријатеља и у питању је плишани медвјед.

Овај мали торбар, припадник породице источног сивог кенгура, изгубио је мајку па је бригу о њему преузела неговатељица дивљих животиња Џилијан Абот из Новог Јужног Велса у Аустралији.

Дудлбаг је био усамљен и узнемирен и експресно му је требало нешто што би му помогло да се осјећа безбједно у великом, непознатом свијету на који је стигао.

Тада је обичан плишани меда постао његова највећа утјеха.

За Дудлбага, грљење са меканом играчком није била само игра, већ начин да пронађе сигурност и мир.

Како је растао и почео сам да скаче, Дудлбаг није престајао да се враћа у загрљај свог вољеног медведа.

Слике кенгура са својим најбољим меканим ругаром можете погледати у објави на Инстаграму, на профилу lovinganimals.dg

(Телеграф.рс)

