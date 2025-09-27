Кенгурче сироче не испушта плишаног меду из загрљаја: Слике истопиле Инстаграм

Извор:
Ако нешто може да отопи и најтврђе срце, онда је то призор младунчета дивље животиње које се игра са дечијом играчком, а тако је мали кенгур Дудлбаг из Аустралије пронашао најбољег пријатеља и у питању је плишани медвјед.
Овај мали торбар, припадник породице источног сивог кенгура, изгубио је мајку па је бригу о њему преузела неговатељица дивљих животиња Џилијан Абот из Новог Јужног Велса у Аустралији.
Дудлбаг је био усамљен и узнемирен и експресно му је требало нешто што би му помогло да се осјећа безбједно у великом, непознатом свијету на који је стигао.
Тада је обичан плишани меда постао његова највећа утјеха.
За Дудлбага, грљење са меканом играчком није била само игра, већ начин да пронађе сигурност и мир.
Како је растао и почео сам да скаче, Дудлбаг није престајао да се враћа у загрљај свог вољеног медведа.
Слике кенгура са својим најбољим меканим ругаром можете погледати у објави на Инстаграму, на профилу lovinganimals.dg
