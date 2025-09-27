За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

27.09.2025
12:16
Коментари:0
Јесен је вријеме када се срца буде снажније него икада. Док лишће опада, космос подиже вео и доноси тренутке који изгледају као да су написани у сценарију љубавног филма.
Јесен сада постаје позорница на којој љубав добија своје најдраматичније и најљепше улоге. За некога, ово ће бити повратак старој љубави, за друге изненадни сусрет који доноси лептириће у стомаку, а за треће дубоко повезивање са особом коју су давно познавали.
Јесен вам доноси унутрашњи мир који доноси јасноћу. Сунце у вашем знаку освјетљава оно што је дуго било скривено, док енергија Венере и Марса појачава страст и жели да се отворите новим осјећањима.
Хроника
Из бурегџинице украдени новац и виљушке: Власници објавили снимак
Ако сте већ у вези, односи могу поново процвјетати: поновно повезивање, мали гестови који отварају срце и искрене ријечи.
Ако сте слободна Вага, могуће је да ћете упознати особу која доноси лакоћу, хармонију и осјећај да сте коначно поново продисали.
Савјет: Не задржавајте своја осјећања у себи, сада је вријеме да покажете шта осјећате и отворите врата новим могућности.
Водолија ће јесен дочекати са резервом, али испод површине, тиња жеља за дубљим везама. Ово је вријеме када се пријатељства могу претворити у нешто више.
Свијет
Руски ПВО оборио 55 украјинских дронова
Заузете Водолије могу доживјети обновљену романсу, кроз отворени дијалог са својим партнером.
Слободне Водолије могу осјетити неочекивану хемију са неким из свог круга познаника.
Савјет: Не занемарујте пријатељство, јер оно може бити извор љубавне варнице која мијења све.
Рибе ће јесен доживјети као романтични филм, шетње под златним лишћем, тихе ноћи и гестови пуни њежности.
У везама се отвара простор за уношење додатне топлине и пажње, док ће слободне Рибе прилике за љубав произићи из свакодневних сусрета: осмјеха, разговора и случајних погледа.
Савјет: Пратите своју интуицију, не игноришите мале знаке, јер чак и најмањи гест може да распламса најискреније у срцу. Јесен 2025. није само годишње доба, то је прилика да ваша љубав добије нову димензију.
За Ваге, Водолије и Рибе, звијезде шаљу сигнал: отворите своје срце, будите искрени и храбри.
Република Српска
Кошарац: Лагумџија покушава да ушићари покоји политички поен
Не чекајте савршен тренутак, јер понекад долази управо кроз храброст, кроз нови сусрет и искрену ријеч.
У овом годишњем добу љубав није случајност, то је избор и снага да се отворите и повјерите.
(Сенса.хр)
Друштво
29 мин0
Хроника
33 мин0
Свијет
37 мин0
Свијет
40 мин0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
33
12
27
12
26
12
18
12
16
Тренутно на програму