Снажан земљотрес погодио Гансу, има повријеђених

Најмање седам људи је повријеђено у земљотресу магнитуде 5,6 степени по Рихтеровој скали који је погодио дијелове провинције Гансу на сјеверозападу Кине, јавили су државни медији.
Владин центар за земљотрес саопштио је да се потрес догодио јутрос у 5.49 часова, у округу Лонгси, на релативно малој дубини од 10 километара.
Епицентар је био око 140 километара југоисточно од Ланџоуа, главног града провинције, преноси АП.
Осам кућа је уништено, а више од 100 је оштећено, јавила је државна телевизија ЦЦТВ.
