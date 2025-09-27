Logo

Снажан земљотрес погодио Гансу, има повријеђених

27.09.2025

12:07

Снажан земљотрес погодио Гансу, има повријеђених
Фото: Pixabay

Најмање седам људи је повријеђено у земљотресу магнитуде 5,6 степени по Рихтеровој скали који је погодио дијелове провинције Гансу на сјеверозападу Кине, јавили су државни медији.

Владин центар за земљотрес саопштио је да се потрес догодио јутрос у 5.49 часова, у округу Лонгси, на релативно малој дубини од 10 километара.

НАТО снаге

Свијет

Узбуна у НАТО-у: Мистериозни дронови запажени близу главне морнаричке базе Шведске

Епицентар је био око 140 километара југоисточно од Ланџоуа, главног града провинције, преноси АП.

Осам кућа је уништено, а више од 100 је оштећено, јавила је државна телевизија ЦЦТВ.

Земљотрес

