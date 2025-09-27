Свака четврта особа обољела од ХИВ-а пати и од депресије

Извор:
Свака четврта особа која има ХИВ показала је симптоме умјерене или тешке депресије, саопштио је Национални центар за сексуално и репродуктивно здравље Потент, на основу резултата истраживања, указујући да је ХИВ мање медицинско, а више емотивно искуство.
Потент је у навео и да око 15 одсто заражених вирусом сиде има изражене симптоме анксиозности, да је свака пета особа имала суицидалне мисли у претходном мјесецу, док је шест одсто у високом ризику од суицида.
Резултати истраживања, које је спроведено међу 310 испитаника, показују да је више од 90 одсто испитаних сматрало да психолог треба да буде редован члан тима на инфективним клиникама.
Начелник Одјељења за ХИВ и АИДС Клинике за инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије Јован Ранин казао је да заустављање епидемије у овом тренутку највише зависи од рјешавања проблема стигме, јер она утиче на одлуку да се особа тестира и да настави лијечење.
Удружење Потент, уз подршку Траг фондације и финансирање Европске уније, не само да спроводи истраживања него и свакодневно пружа бесплатно и анонимно тестирање на ХИВ и друге полно преносиве инфекције у Београду, Нишу и Крагујевцу.
Наведено је да је ове године покренута кампања "ХИВ и здрав", чији је циљ да покаже да особе које живе са том болешћу могу водити здрав, испуњен и слободан живот – без стигме и скривености.
