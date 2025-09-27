Logo

Свака четврта особа обољела од ХИВ-а пати и од депресије

27.09.2025

Фото: Kaboompics.com/Pexels

Свака четврта особа која има ХИВ показала је симптоме умјерене или тешке депресије, саопштио је Национални центар за сексуално и репродуктивно здравље Потент, на основу резултата истраживања, указујући да је ХИВ мање медицинско, а више емотивно искуство.

Потент је у навео и да око 15 одсто заражених вирусом сиде има изражене симптоме анксиозности, да је свака пета особа имала суицидалне мисли у претходном мјесецу, док је шест одсто у високом ризику од суицида.

Резултати истраживања, које је спроведено међу 310 испитаника, показују да је више од 90 одсто испитаних сматрало да психолог треба да буде редован члан тима на инфективним клиникама.

Свијет

Италијански бизнисмен убијен у Албанији

Начелник Одјељења за ХИВ и АИДС Клинике за инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије Јован Ранин казао је да заустављање епидемије у овом тренутку највише зависи од рјешавања проблема стигме, јер она утиче на одлуку да се особа тестира и да настави лијечење.

Удружење Потент, уз подршку Траг фондације и финансирање Европске уније, не само да спроводи истраживања него и свакодневно пружа бесплатно и анонимно тестирање на ХИВ и друге полно преносиве инфекције у Београду, Нишу и Крагујевцу.

Занимљивости

Рус оборио рекорд: Заронио 126 метара у једном даху

Наведено је да је ове године покренута кампања "ХИВ и здрав", чији је циљ да покаже да особе које живе са том болешћу могу водити здрав, испуњен и слободан живот – без стигме и скривености.

