Ове 4 врсте меса највише могу изазвати рак и срчане проблеме, а једу их сви

Прерађени месни производи чест су дио сендвича, салата и брзих оброка, али стручњаци упозоравају да могу скривати озбиљне здравствене ризике.
Због високог удјела натријума, конзерванса и нитрата, њихова редовна конзумација повезује се с повећаним ризиком од рака, срчаних болести и других кардиоваскуларних проблема. Стога су савјетници за исхрану упозорили на четири најгоре врсте прерађеног меса које могу узроковати рак и срчане проблеме.
Кобасице, саламе, виршле и други производи од прерађеног црвеног меса садрже конзервансе, нитрате и висок ниво засићених масти. Ове супстанце повезане су са повећаним ризиком од рака дебелог цријева и срчаних обољења.
Иако је омиљена у многим јелима, сланина је пуна натријума, засићених масти и адитива. Редовна конзумација може довести до повишеног холестерола, високог крвног притиска и повећаног ризика од кардиоваскуларних проблема, пише Крстарица.
Димљени производи, попут димљене шунке или ребарца, садрже полицикличне ароматске угљоводонике (ПАХ) који настају током процеса димљења. Ове супстанце су потенцијално канцерогене и могу негативно утицати на здравље срца.
Конзерве са месом често садрже високе количине соли, конзерванса и засићених масти. Иако су практичне за употребу, њихова нутритивна вриједност је ниска, а дугорочна конзумација може допринијети развоју хроничних болести.
Нутриционисти савјетују да се ове врсте меса конзумирају ријетко и умјерено, уз фокус на свјеже, непрерађене изворе протеина попут рибе, пилетине и биљних алтернатива. Паметан избор у исхрани може значајно смањити здравствене ризике.
