Ове 4 врсте меса највише могу изазвати рак и срчане проблеме, а једу их сви

26.09.2025

22:56

Фото: Youtube/Printscreen

Прерађени месни производи чест су дио сендвича, салата и брзих оброка, али стручњаци упозоравају да могу скривати озбиљне здравствене ризике.

Због високог удјела натријума, конзерванса и нитрата, њихова редовна конзумација повезује се с повећаним ризиком од рака, срчаних болести и других кардиоваскуларних проблема. Стога су савјетници за исхрану упозорили на четири најгоре врсте прерађеног меса које могу узроковати рак и срчане проблеме.

Кобасице, саламе, виршле и други производи од прерађеног црвеног меса садрже конзервансе, нитрате и висок ниво засићених масти. Ове супстанце повезане су са повећаним ризиком од рака дебелог цријева и срчаних обољења.

Сланина

Иако је омиљена у многим јелима, сланина је пуна натријума, засићених масти и адитива. Редовна конзумација може довести до повишеног холестерола, високог крвног притиска и повећаног ризика од кардиоваскуларних проблема, пише Крстарица.

Димљено месо

Димљени производи, попут димљене шунке или ребарца, садрже полицикличне ароматске угљоводонике (ПАХ) који настају током процеса димљења. Ове супстанце су потенцијално канцерогене и могу негативно утицати на здравље срца.

Месни наресци

Конзерве са месом често садрже високе количине соли, конзерванса и засићених масти. Иако су практичне за употребу, њихова нутритивна вриједност је ниска, а дугорочна конзумација може допринијети развоју хроничних болести.

Нутриционисти савјетују да се ове врсте меса конзумирају ријетко и умјерено, уз фокус на свјеже, непрерађене изворе протеина попут рибе, пилетине и биљних алтернатива. Паметан избор у исхрани може значајно смањити здравствене ризике.

