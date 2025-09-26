Пивопије се хватају за џеп: Расту цијене пива

Извор:
Б92
26.09.2025
21:49
У Великој Британији, просјечна цијена пинте пива (0.57 литара) порасла је ове године за шест одсто међугодишње на 5.5 фунти (6.49 евра), а цијела индустрија се налази под притиском повећаних трошкова и нових трендова међу потрошачима.
Према очекивању, пинта пива је најскупља у Лондону и за њу треба издвојити у просјеку 6.83 фунте (8.02 евра), али постоје и градови попут Хала и Бредфорда гдје се може попити за мање од четири фунте (4.58 евра), преноси "Скy неwс".
Лидери индустрије често истичу да су скокови у цијенама сировина, енергији, логистици и акцизама на алкохол главни фактор у повећању цијена пива у пабовима и продавницама, што посебно негативно утиче на мале пиваре и независне произвођаче.
Према подацима удружења Сиба, у 2024. години Британија је изгубила око 100 независних пивара, што је највећи годишњи пад од када се биљеже ти подаци, тако да их је преостало 1.715 у цијелој земљи.
Као разлози наводе се раст трошкова, већи порези, инфлација и слабија потрошња крафт производа, пренио је "Тхе Гуардиан".
Прошле године је у Британији произведено око 3.8 милијарди литара пива, што представља стагнацију у односу на 2023, док подаци о конзумацији пива указују на тренд благог опадања.
Потрошачи се све више окрећу безалкохолним алтернативама, а приход у овом сегменту индустрије је у протеклих пет година растао по просјечној годишњој стопи од 22.5 одсто.
Истраживања показују да млађе генерације из Генерације З мање пију пиво и често прелазе на пића без алкохола, што је тренд који утиче на цијелу индустрију, преноси "б92".
