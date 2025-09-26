Ово је храна која ће вам помоћи да спавате као беба

Извор:
Квалитет сна није увијек под нашом контролом, али исхрана може имати велики утицај на то колико добро се одмарамо. Одређена храна и пића садрже мелатонин и триптофан, супстанце које подстичу опуштање и могу побољшати сан.
Ћуретина
Ћуретина је позната по томе што изазива поспаност, захваљујући триптофану који садржи. Иако је повећан умор након празничних оброка чешће повезан са преједањем, триптофан заправо помаже да боље спавате. Ова аминокиселина помаже тијелу да производи серотонин и мелатонин, хормоне важне за расположење и сан. Најбољи ефекат се постиже када се ћуретина, пилетина, риба, јаја или сјеменке комбинују са здравим угљеним хидратима.
Сок од трешње
Сок од трешања, посебно сорте Монморенси, постао је популарно природно средство за спавање. Неке студије су показале да редовно пијење сока од трешања може продужити и побољшати сан. Најбоље је бирати незаслађени сок, јер додатни шећер може имати супротан ефекат. Пошто трешње садрже природни мелатонин, добра је идеја да се консултујете са својим љекаром прије него што га уведете у своју рутину, посебно ако узимате лијекове.
Масна риба
Риба попут лососа, сардина и скуше богата је омега-3 масним киселинама и витамином Д, хранљивим материјама повезаним са бољим сном. Препоручује се да се једе два до три пута недјељно. Здраве масти у риби могу помоћи у регулисању хормона и подржати бољи сан.
Киви
Киви садржи серотонин, који помаже тијелу да производи мелатонин. Нека истраживања сугеришу да конзумирање кивија прије спавања може побољшати сан. Поред тога, ово воће је богато влакнима и витамином Ц, што га чини добрим избором за вашу свакодневну исхрану.
Храна богата влакнима
Здравље цријева је такође повезано са квалитетом сна. Повећан унос влакана подстиче раст корисних бактерија у цријевима, што позитивно утиче на цијело тијело. Најбољи извори влакана су воће (малине, јабуке), поврће (броколи), махунарке, ораси и интегралне житарице.
А шта је са топлим млијеком?
Шоља топлог млијека прије спавања је добро познати трик за опуштање. Иако научни докази нису јаки, ритуал испијања топлог напитка може имати смирујући ефекат и олакшати заспивање.
Додатни савјети за бољи сан
Избјегавајте кофеин најмање 8 до 10 сати прије спавања.
Смањите унос алкохола јер он ремети квалитет сна. Најбоље је да престанете да пијете најмање три сата прије спавања.
Не једите слаткише или пијте заслађена пића касно ноћу јер могу изазвати несаницу. Ако жудите за нечим слатким, изаберите воће.
