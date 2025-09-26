Ово су најчешће грешке које правите приликом прања подова у вашем дому

26.09.2025
09:25
Коментари:0
Чист и блистав под је основа уредног дома, али начин на који га одржавате често може направити већу штету него корист. Сходно томе, битно је избјећи најчешће грешке код рибања пода.
Уколико желите да ваши подови остану лијепи, дуготрајни и без мрља битно је да обратите пажњу на то како их перете и којим средствима их третирате.
Најчешћа грешка при кориштењу је кориштење превелике количине воде. Иако многи мисле да ће под тако бити чишћи, вишак влаге доноси само проблеме. Дрвене и ламинатне површине се лако напушу, док се код плочица прљавштина увлачи у фуге и ствара простор за бактерије. Идеално рјешење је добро оцијеђена крпа, јер под треба да буде влажан, а не натопљен.
Још једна честа грешка је кориштење погрешних хемикалија. Агресивна средства могу скинути заштитни слој, учинити да боја изблиједи или оставити флеке које се не могу уклонити. Сваки материјал тражи свој приступ, па сходно томе паркет и ламинат воле блага средства са заштитним додацима, док плочице можете прати и природним раствором сирћета и воде. Правилним избором, не само да чувате под, већ и свој здравији животни простор.
Крпе које остављају длачице, истрошене метле и грубе четке могу трајно изгребати под. Још једна грешка је кориштење истог рибора у свим просторијама, па тако бактерије из купатила лако заврше у кухињи.
Због свега тога битно је инвестирати у квалитетан моп с микрофибер крпом и одвојити прибор за различите дијелове дома. На тај начин чувате хигијену и продужавате вијек трајања површина, преноси Кликс.
