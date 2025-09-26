Logo

Ово су најчешће грешке које правите приликом прања подова у вашем дому

26.09.2025

09:25

Коментари:

0
Ово су најчешће грешке које правите приликом прања подова у вашем дому
Фото: Pixabay

Чист и блистав под је основа уредног дома, али начин на који га одржавате често може направити већу штету него корист. Сходно томе, битно је избјећи најчешће грешке код рибања пода.

Уколико желите да ваши подови остану лијепи, дуготрајни и без мрља битно је да обратите пажњу на то како их перете и којим средствима их третирате.

Најчешћа грешка при кориштењу је кориштење превелике количине воде. Иако многи мисле да ће под тако бити чишћи, вишак влаге доноси само проблеме. Дрвене и ламинатне површине се лако напушу, док се код плочица прљавштина увлачи у фуге и ствара простор за бактерије. Идеално рјешење је добро оцијеђена крпа, јер под треба да буде влажан, а не натопљен.

Лондон

Свијет

Велика Британија уводи обавезну дигиталну личну карту

Још једна честа грешка је кориштење погрешних хемикалија. Агресивна средства могу скинути заштитни слој, учинити да боја изблиједи или оставити флеке које се не могу уклонити. Сваки материјал тражи свој приступ, па сходно томе паркет и ламинат воле блага средства са заштитним додацима, док плочице можете прати и природним раствором сирћета и воде. Правилним избором, не само да чувате под, већ и свој здравији животни простор.

nis gazprom

Свијет

НИС се огласио о америчким санкцијама

Крпе које остављају длачице, истрошене метле и грубе четке могу трајно изгребати под. Још једна грешка је кориштење истог рибора у свим просторијама, па тако бактерије из купатила лако заврше у кухињи.

Због свега тога битно је инвестирати у квалитетан моп с микрофибер крпом и одвојити прибор за различите дијелове дома. На тај начин чувате хигијену и продужавате вијек трајања површина, преноси Кликс.

Подијели:

Таг:

čišćenje kuće

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић директно у полуфиналу, тамо га чека Синер у борби за невјероватну суму!

Тенис

Новак Ђоковић директно у полуфиналу, тамо га чека Синер у борби за невјероватну суму!

25 мин

0
Погледајте цијене на бањалучкој Тржници

Друштво

Погледајте цијене на бањалучкој Тржници

28 мин

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без воде

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без воде

40 мин

0
Трамп удара жестоко: Нова рунда царина

Економија

Трамп удара жестоко: Нова рунда царина

42 мин

0

Више из рубрике

Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

Савјети

Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

1 ч

0
Рецепт за ајвар без пржења: Припремите најукуснију зимницу

Савјети

Рецепт за ајвар без пржења: Припремите најукуснију зимницу

6 ч

0
Како да вам кухиња буде увијек чиста?

Савјети

Како да вам кухиња буде увијек чиста?

12 ч

0
Када је право вријеме да цвијеће унесете у кућу и спасите га од мраза?

Савјети

Када је право вријеме да цвијеће унесете у кућу и спасите га од мраза?

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

30

Ова три датума у октобру мијењају све

09

27

Изгубљен контакт са Акацукијем: Мисија прекинута!

09

25

Ово су најчешће грешке које правите приликом прања подова у вашем дому

09

24

"Моја снаја има љубавника, али мој син неће да се разведе": Вапај очајне мајке

09

23

Путин: Русија постиже успјехе на свим пољима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner