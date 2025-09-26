Рецепт за ајвар без пржења: Припремите најукуснију зимницу

26.09.2025
Припрема зимнице увелико је почела, а домаћице се довијају на разне начине како би својој породици припремиле укусне пикантерије у којима ће уживати током хладних зимских дана.
Осим што се брзо спрема уз овај рецепт нема много отпадака, гуљења паприке, а то многима и те како значи.
Пратите упутства искусних домаћица и уживајте у укусу који осваја већ на први залогај.
Потребно је:
3 кг црвене паприке
1 већи плави патлиџан
10 чена бијелог лука
морска со
2 дл маслиновог уља
Бибер
Припрема:
Паприке добро оперите и ставите у већу шерпу, па их прелијте врелом водом. Исто учините и са патлиџаном. Након неколико минута самељите их на машину за мљевење меса. Ставите добијену смјесу у већу шерпу, додајте ситно исјецкан бијели лук и зачине, као и уље.
Шерпу ставите у рерну на 200 степени и пустите да се пржи око 4 сата. Повремено извадите да промијешате и пробате да ли вам је довољно слано.
Након тог времена ајвар би требало да буде готов, али то може да зависи и од саме паприке. Нека је воденија, нека сувља па је најбоље да повремено извадите ајвар из рерне и провјерите да ли је испарила сва вода, преноси Хелло.
Кад је готов сипајте га у тегле које сте преходно угријали и запеците још мало у рерни. На сваку теглу ставите целофан и гумицу, а потом затворите и оставите да се охлади. Спакујте у оставу и чекајте зиму.
