Уз овај трик ваш кухињски судопер ће увијек бити чист

25.09.2025

09:44

Уз овај трик ваш кухињски судопер ће увијек бити чист

Кухињски судопер је једно од најзахтјевнијих мјеста када је у питању одржавање хигијене. На њеној површини се лако стварају мрље од воде, каменац и наслаге масноће, док се у одводу гомилају остаци хране који могу изазвати непријатне мирисе.

Уз примјену неколико једноставних и провјерених трикова, резултати могу бити видљиви већ након неколико минута. Осим што ће судопер изгледати као нов, правилно чишћење спрјечава ширење бактерија и продужава њен вијек трајања.

Судопер је једно од најкориштенијих мјеста у кухињи, па није изненађење што се на њој брзо накупљају масноћа, каменац и мрље од воде. Како бисте избјегли наслаге, довољно је да сваку вече након прања суђа обришете површину сувом крпом од микрофибера.

удес-лазић

Сцена

Дарко Лазић направио грешку која га је умало коштала живота: Ево шта се догодило

Овај једноставан корак спријечава појаву флека од капљица и успорава стварање каменца, чува блиставу и уредну површину судопера.

Поред дневне рутине препоручује се и детаљно чишћење бар једном седмично. Најефикаснији природни начин чишћења је посипање соде бикарбоне по судоперу, а затим је потребно утрљати спужвом.

Након тога, преливено сирће не само да уклања остатке прљавштине, већ и дезинфикује површину. Ова комбинација је природан начин да се елиминишу бактерије, а истовремено обезбјеђује свјежину и сјај без употребе јаких хемикалија, преноси Кликс.

