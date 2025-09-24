Logo

Дочекајте јесен са најукуснијим тартом од меда и ораха

Информер

24.09.2025

16:42

Испробајте рецепт за мирисни тарт од ораха и меда у крхком тесту, једноставан колач који доноси праву јесењу и празничну атмосферу.

Јесењу атмосферу најбоље дочаравају мириси ораха и меда.

Овај тарт комбинује крхко тесто са богатим филом од ораха и павлаке, уз додатак мало ликера који му даје јединствену арому.

Једноставан је за припрему,изгледа предивно, а укусији нећете пробати.

Састојци:

1 прхко тесто (домаће или куповно)

180 г језгра ораха

150 г меда

100 г слатке павлаке

40 мл ликера са укусом наранџе (или коњака по жељи)

Припрема:

Нанестите подлогу па развуците тијесто и њежно га ставите у калуп за тарт. Да се не би подизао током печења пробоцкајте га виљушком.

Бланширање тијеста

Празну кору стављену у калуп пеците на 180 °Ц 10 минута док благо не порумени.

Фил

Загријте мед и слатку павлаку у шерпици док се лијепо не сједине.

Додајте ликер и ситно сјецкане орахе, па добро промијешајте.

Посљедњи корак

Направљени фил равномерно распоредите по полу испеченој кори.

Вратите тарт у рерну и поново пеците на 180 °Ц 15-20 минута.

Када је тарт готов извуците га из рерне и осавите га да се потпуно охлади прије послуживања.

