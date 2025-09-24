Дочекајте јесен са најукуснијим тартом од меда и ораха

Извор:
Испробајте рецепт за мирисни тарт од ораха и меда у крхком тесту, једноставан колач који доноси праву јесењу и празничну атмосферу.
Јесењу атмосферу најбоље дочаравају мириси ораха и меда.
Овај тарт комбинује крхко тесто са богатим филом од ораха и павлаке, уз додатак мало ликера који му даје јединствену арому.
Једноставан је за припрему,изгледа предивно, а укусији нећете пробати.
Састојци:
1 прхко тесто (домаће или куповно)
180 г језгра ораха
150 г меда
100 г слатке павлаке
40 мл ликера са укусом наранџе (или коњака по жељи)
Припрема:
Нанестите подлогу па развуците тијесто и њежно га ставите у калуп за тарт. Да се не би подизао током печења пробоцкајте га виљушком.
Бланширање тијеста
Празну кору стављену у калуп пеците на 180 °Ц 10 минута док благо не порумени.
Фил
Загријте мед и слатку павлаку у шерпици док се лијепо не сједине.
Додајте ликер и ситно сјецкане орахе, па добро промијешајте.
Посљедњи корак
Направљени фил равномерно распоредите по полу испеченој кори.
Вратите тарт у рерну и поново пеците на 180 °Ц 15-20 минута.
Када је тарт готов извуците га из рерне и осавите га да се потпуно охлади прије послуживања.
