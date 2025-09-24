7 начина да стилизујете омиљени сако: Од посла до вечерњег изласка

Извор:
У хладнијим данима сако је незаобилазни дио женске гардеробе, а ове јесени ће се носити на више различитих начина. Представљамо вам 7 начина за стилизовање сакоа.
Сако је јединствени модни комад који може да се носи умјесто јакни и капута или испод њих. Веома су практични, има их у разним кројевима и бојама и могу се носити од јутра до мрака.
За предстојећу сезону предлажемо вам неколико одевних комбинација.
1. Сако уз фармерке и бијелу мајицу
Ово је одлична комбинација за посао. Може се носити и на важном састанку и приликом изласка у град.
2. Сако и сукња средње дужине
И ово је савршена комбинација за посао, али и за дружење или одлазак на вечеру.
3. Сако, дуга сукња и балетанке
Балетанке и блејзери незаобилазни су комади у сезони пред нама и одлика су истанчаног стила. Уз дугу сукњу добијате отмену и опуштену комбинацију.
4. Сако са панталонама у истој боји и папуче
У касним данима љета можете носити одјећу дугих рукава, али још увијек уз то можете носити отворену обућу.
5. Сако, тренди панталоне и патике
Сакои уз патике дјелују ненаметљиво и лежерно. Ова комбинација је одлична, посебно када су патике стилизоване, а панталоне доброг кроја.
6. Сако и бермуде
Ово је опуштена комбинација у којој нећете проћи незапажено.
7. Сако и мини-хаљина
Ово је савршена комбинација за вечерње изласке. Уз њу изаберите занимљив накит, ципеле и торбу.
