7 начина да стилизујете омиљени сако: Од посла до вечерњег изласка

Извор:

Информер

24.09.2025

16:23

7 начина да стилизујете омиљени сако: Од посла до вечерњег изласка
Фото: Pixabay/Godisable Jacob

У хладнијим данима сако је незаобилазни дио женске гардеробе, а ове јесени ће се носити на више различитих начина. Представљамо вам 7 начина за стилизовање сакоа.

Сако је јединствени модни комад који може да се носи умјесто јакни и капута или испод њих. Веома су практични, има их у разним кројевима и бојама и могу се носити од јутра до мрака.

За предстојећу сезону предлажемо вам неколико одевних комбинација.

1. Сако уз фармерке и бијелу мајицу

Ово је одлична комбинација за посао. Може се носити и на важном састанку и приликом изласка у град.

2. Сако и сукња средње дужине

И ово је савршена комбинација за посао, али и за дружење или одлазак на вечеру.

3. Сако, дуга сукња и балетанке

Балетанке и блејзери незаобилазни су комади у сезони пред нама и одлика су истанчаног стила. Уз дугу сукњу добијате отмену и опуштену комбинацију.

4. Сако са панталонама у истој боји и папуче

У касним данима љета можете носити одјећу дугих рукава, али још увијек уз то можете носити отворену обућу.

5. Сако, тренди панталоне и патике

Сакои уз патике дјелују ненаметљиво и лежерно. Ова комбинација је одлична, посебно када су патике стилизоване, а панталоне доброг кроја.

6. Сако и бермуде

Ово је опуштена комбинација у којој нећете проћи незапажено.

7. Сако и мини-хаљина

Ово је савршена комбинација за вечерње изласке. Уз њу изаберите занимљив накит, ципеле и торбу.

(информер)

