Процурио план Нијемаца: Америка извисила

Извор:

Танјуг

24.09.2025

16:02

Процурио план Нијемаца: Америка извисила

Њемачка ће у оквиру новог плана војне набавке значајно усмјерити своја улагања у европску индустрију, док ће само осам одсто бити усмјерено ка америчком оружју, пише Политико позивајући се на документ у који је имао увид.

Према плану, Њемачка се припрема да реализује скоро 83 милијарде евра вриједне уговоре у наредној години.

Овај списак, који је припремљен за буџетски одбор њемачког парламента, обухвата 154 значајне набавке између септембра 2025. и децембра 2026. године.

Варшава

Економија

Ова европска земља ће ускоро престићи Њемачку: Шта је чини тако успјешном?

Према њемачком закону, сви уговори вриједни више од 25 милиона евра морају бити одобрени у парламенту.

На том списку, америчке компаније воде у само неколико случајева, преноси б92.

Највеће набавке повезане с америчким извођачима укључују торпеда за Боингове П-8А авионе (150 милиона евра) и ракете и лансере МИМ-104 патриот (5,1 милијарди евра).

Кина-наоружање

Свијет

Сателитски снимци откривају све, свјетска сила се спрема за инвазију?

Укупно, амерички пројекти чине око осам одсто од укупног плана Њемачке.

Како пише Политико, Њемачка је посљедњих годинама била један од највећих купаца америчког наоружања, међутим, сада пребацује фокус на европску индустрију.

План такође укључује значајна улагања у системе противваздушне одбране, бродове, и нове системе за електронску борбу, док је развој Еуродрона и даље подложан кашњењима и растућим трошковима.

Промена њемачких улагања у војну набавку, према наводима Политика, представља ударац за предсједника Сједињених Држава Доналда Трампа који врши притисак на евопске темље да наставе с куповином америчког наоружања и опреме.

Њемачка

Америка

