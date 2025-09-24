Logo

Драма у авиону: Бијесна путница напала посаду, завршила везана селотејп траком!

Извор:

Б92

24.09.2025

15:52

Драма у авиону: Бијесна путница напала посаду, завршила везана селотејп траком!
Фото: Pexels

Права драма одиграла се током лета за Лас Вегас, када је посада авиона селотејп траком залијепила путницу за сједиште.

Путница је побјеснила, стјуардесе су јој рекле да се врати на своје мјесто, међутим, она је направила читаву драму.

Према снимку, жена је наводна хтјела да застраши путнике и посаду авиона.

Након тога, посада авиона је узела ствар у своје руке и селотејп траком путницу залијепила за сједиште авиона.

(б92)

