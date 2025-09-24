Детаљи пуцњаве: Ранио три особе снајпером, па извршио самоубиство

Извор:
Телеграф
24.09.2025
15:34
Најмање три особе повријеђене су јутрос у пуцњави која се догодила у канцеларији Америчке имиграционе и царинске службе (ИЦЕ) у Даласу, изјавио је вршилац дужности директора ИЦЕ-а, Тод Лајонс.
Према информацијама из Министарства за националну безбједност, починилац је мртав, а смрт је наступила усљед прострјелне ране коју је сам себи нанио, пренио је Си-Ен-Ен.
Секретарка Министарства за националну безбједност, Кристи Ноем, потврдила је да су међу жртвама пуцњаве били и притвореници.
"Иако још нисмо утврдили мотив, знамо да се наши службеници у ИЦЕ-у суочавају са невјероватним нивоом насиља, и то мора да престане", оценила је Ноем.
Три особе су повријеђене у пуцњави и пребачене су у болницу. Према информацијама које је пружило двоје службеника за спровођење закона, међу жртвама су били и притвореници, али идентитет повријеђених није био јаван. У току је истрага о мотивима напада и околностима догађаја.
Министарка за унутрашњу безбједност САД Кристи Ноем изјавила је да је у пуцњави у имиграционом центру у Тексасу било више повријеђених и смртних случајева.
Додала је да је стријелац преминуо од посљедица прострјелне ране коју је сам себи нанио.
Према првим информацијама он је особе ранио снајпером, али то још није потврђено.
