Детаљи пуцњаве: Ранио три особе снајпером, па извршио самоубиство

Извор:

Телеграф

24.09.2025

15:34

Коментари:

0
Детаљи пуцњаве: Ранио три особе снајпером, па извршио самоубиство
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Најмање три особе повријеђене су јутрос у пуцњави која се догодила у канцеларији Америчке имиграционе и царинске службе (ИЦЕ) у Даласу, изјавио је вршилац дужности директора ИЦЕ-а, Тод Лајонс.

Према информацијама из Министарства за националну безбједност, починилац је мртав, а смрт је наступила усљед прострјелне ране коју је сам себи нанио, пренио је Си-Ен-Ен.

Секретарка Министарства за националну безбједност, Кристи Ноем, потврдила је да су међу жртвама пуцњаве били и притвореници.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Једностран приступ ЕУ не доприноси стабилизацији политичких прилика

"Иако још нисмо утврдили мотив, знамо да се наши службеници у ИЦЕ-у суочавају са невјероватним нивоом насиља, и то мора да престане", оценила је Ноем.

Три особе су повријеђене у пуцњави и пребачене су у болницу. Према информацијама које је пружило двоје службеника за спровођење закона, међу жртвама су били и притвореници, али идентитет повријеђених није био јаван. У току је истрага о мотивима напада и околностима догађаја.

Министарка за унутрашњу безбједност САД Кристи Ноем изјавила је да је у пуцњави у имиграционом центру у Тексасу било више повријеђених и смртних случајева.

Аеродром Сплит-24092025

Регион

Велика количина кише писту на аеродрому претворила у језеро

Додала је да је стријелац преминуо од посљедица прострјелне ране коју је сам себи нанио.

Према првим информацијама он је особе ранио снајпером, али то још није потврђено.

(Телеграф.рс)

