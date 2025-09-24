Logo

Пада снијег, и то веје

Извор:

Б92

24.09.2025

13:19

Коментари:

0
Пада снијег, и то веје
Фото: Facebook/Severe Weather & Natural Disasters

Област Алпа налази се на удару веома обилних киша и јаког захлађења, уз право јесење вријеме и уз температуре око 10 степени, док су јужне падине Алпа погођене и грмљавинским олујама.

Како је објавио метеоролог Ђорђе Ђурић за Телеграф, локално је пало и више од 300 литара кише по квадратно метру, уз разорне поплаве и бујице које су погодиле језеро Комо на сјеверу Италије.

лего

Економија

Лего шири царство: Инвестиција од 230 милиона евра за забавне центре

Истовремено, усљед јаког захлађења, у вишим предјелима Алпа веје снијег, а снијег ће падати и наредних дана.

Температуре су опале испод 0°C, навео је Ђурић.

Истиче да је најобилнији снијег пао на јужним падинама Алпа на сјеверозападу Италије, гдје је понегдје висина снијежног покривача и до 30 cm

Снијег веје и у швајцарским Алпима, а повремено је понегдје праћен и грмљавином.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Снијег

Alpi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Метеоролози већ причају о снијегу: Гдје ће га бити највише

Друштво

Метеоролози већ причају о снијегу: Гдје ће га бити највише

19 ч

0
Снијег у октобру? Метеоролог открива каква нас јесен очекује

Друштво

Снијег у октобру? Метеоролог открива каква нас јесен очекује

1 д

0
Jesen, vremenska prognoza

Друштво

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

1 д

0
Турбулентан крај септембра, астролог открива прогнозу за све знакове хороскопа

Занимљивости

Турбулентан крај септембра, астролог открива прогнозу за све знакове хороскопа

1 д

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Полиција спријечила освету мафијашке групе

2 ч

0
Покушали да опљачкају мушкарца на улици, спасио га љубимац

Свијет

Покушали да опљачкају мушкарца на улици, спасио га љубимац

2 ч

0
Нови инцидент: Драма на лету шпанске министарке одбране

Свијет

Нови инцидент: Драма на лету шпанске министарке одбране

2 ч

0
Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

Свијет

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

23

Ухапшен мушкарац у Британији због хакерског напада на аеродром

15

21

Кошарац: Предсједници Путин и Додик заслужни за напредак сарадње на свим пољима

15

19

Мазалица: Три кључна принципа - народна воља, безбједност и Српска

15

18

Велика количина кише писту на аеродрому претворила у језеро

15

15

Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner