Пада снијег, и то веје

Област Алпа налази се на удару веома обилних киша и јаког захлађења, уз право јесење вријеме и уз температуре око 10 степени, док су јужне падине Алпа погођене и грмљавинским олујама.
Како је објавио метеоролог Ђорђе Ђурић за Телеграф, локално је пало и више од 300 литара кише по квадратно метру, уз разорне поплаве и бујице које су погодиле језеро Комо на сјеверу Италије.
Истовремено, усљед јаког захлађења, у вишим предјелима Алпа веје снијег, а снијег ће падати и наредних дана.
Температуре су опале испод 0°C, навео је Ђурић.
Истиче да је најобилнији снијег пао на јужним падинама Алпа на сјеверозападу Италије, гдје је понегдје висина снијежног покривача и до 30 cm
Снијег веје и у швајцарским Алпима, а повремено је понегдје праћен и грмљавином.
