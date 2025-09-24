Лего шири царство: Инвестиција од 230 милиона евра за забавне центре

Извор:
Танјуг
24.09.2025
13:13
Коментари:0
Произвођач играчака Лего саопштио је данас да ће купити 29 забавних центара од оператера тематских паркова Мерлин ентертејнментс у складу са споразумом вриједним 230 милиона евра.
Обје компаније су у заједничком саопштењу навеле да затворени забавни простори за откривање (discovery centers) са Лего грађевинским зонама, креативним радионицама и малопродајним објектима имају око пет милиона посјетилаца годишње, пренио је Ројтерс.
''Они ће бити важан додатак нашој глобалној мрежи малопродајних објеката и омогућиће нам да љубитељима свих узраста понудимо још незаборавнија практична искуства'', рекао је извршни директор Лега, Нилс Кристијансен.
Свијет
Полиција спријечила освету мафијашке групе
Произвођач шарених пластичних коцкица посљедњих година је проширио утицај када је ријеч о продаји, па сада укупно има око 1.079 брендираних продавница на 54 тржишта.
Мерлин, који такође управља атракцијама као што су музеји воштаних фигура Мадам Тисо и панорамски точак Лондонско око, наставиће да води 11 Леголенд тематских паркова широм свијета под лиценцом Лега, саопштиле су компаније.
Савјети
5 флека које баш никад не треба прати врућом водом
Од дискавери центара, 15 се налази у Сјеверној Америци, седам у Европи, а седам је распоређено у Кини, Јапану и Аустралији.
Лего, основан у Данској 1932. године, добио је име од ријечи "лег годт", што на данском значи "добро се играј".
(Тањуг)
Најновије
Најчитаније
15
19
15
18
15
15
15
09
15
09
Тренутно на програму