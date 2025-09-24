Logo

Љекари из Србије прегледаће Ратка Младића почетком октобра

24.09.2025

12:53

Љекари из Србије прегледаће Ратка Младића почетком октобра
Фото: You Tube/Televizija M/screenshot

Генерала Ратка Младића, чије је здравствено стање и даље лоше, прегледаће почетком октобра неуропсихијатар и кардиолог из Србије, рекао је генералов син Дарко Младић.

''Његово стање је непромијењено – нема промјена ни набоље ни нагоре. Имао је мању хируршку интервенцију прошле недјеље, али у суштини нема ништа ново'', навео је Дарко Младић.

Он је додао да се генерал Младић и даље брзо замара и често не може да издржи дужу комуникацију са породицом.

''Мајка је била недавно у посјети. Један дан није могао ни сат времена да комуницира са њом, а други дан је могао четири сата. То је све на ивици жилета'', рекао је Дарко Младић.

Nina Bukejlović

Република Српска

Нина Букејловић ће бити потпредсједник НСРС умјесто Дуратовића

Он истиче да породица и адвокати настављају борбу да се генералу дозволи лијечење у Србији.

''Све ове године радимо све што можемо. Надам се да је дјелимично и то разлог што је још жив. Да се нисмо борили, мислим да не би био данас међу нама. Увијек постоји нада, а код нас и воља да наставимо'', поручио је Дарко Младић.

pas

Свијет

Покушали да опљачкају мушкарца на улици, спасио га љубимац

Генерал Младић преживио је неколико можданих удара, има неуролошке, кардиоваскуларне и уролошке проблеме који се прогресивно погоршавају и компликују.

Прошле године у једној холандској болници уграђен му је пејсмејкер, али се његово здравствено стање и даље погоршава и од тада су му отказали бубрези.

policija hrvatska

Регион

Детаљи убиства бившег ХДЗ-овца: Забили му се у ауто, па га онда упуцали

Међународни механизам за кривичне судове одбио је у јулу хитан захтјев одбране генерала Ратка Младића за привремено или условно пријевремено пуштање на слободу због лошег здравственог стања.

Суд је у одлуци признао да је стање генерала Младића "терминално", али је одбио да га пусти, поступајући тако супротно дотадашњој пракси када су, у неколико случајева, терминално болесни осуђеници пуштани на пријевремену слободу, преноси Срна.

