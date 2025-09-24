Љекари из Србије прегледаће Ратка Младића почетком октобра

24.09.2025
Генерала Ратка Младића, чије је здравствено стање и даље лоше, прегледаће почетком октобра неуропсихијатар и кардиолог из Србије, рекао је генералов син Дарко Младић.
''Његово стање је непромијењено – нема промјена ни набоље ни нагоре. Имао је мању хируршку интервенцију прошле недјеље, али у суштини нема ништа ново'', навео је Дарко Младић.
Он је додао да се генерал Младић и даље брзо замара и често не може да издржи дужу комуникацију са породицом.
''Мајка је била недавно у посјети. Један дан није могао ни сат времена да комуницира са њом, а други дан је могао четири сата. То је све на ивици жилета'', рекао је Дарко Младић.
Он истиче да породица и адвокати настављају борбу да се генералу дозволи лијечење у Србији.
''Све ове године радимо све што можемо. Надам се да је дјелимично и то разлог што је још жив. Да се нисмо борили, мислим да не би био данас међу нама. Увијек постоји нада, а код нас и воља да наставимо'', поручио је Дарко Младић.
Генерал Младић преживио је неколико можданих удара, има неуролошке, кардиоваскуларне и уролошке проблеме који се прогресивно погоршавају и компликују.
Прошле године у једној холандској болници уграђен му је пејсмејкер, али се његово здравствено стање и даље погоршава и од тада су му отказали бубрези.
Међународни механизам за кривичне судове одбио је у јулу хитан захтјев одбране генерала Ратка Младића за привремено или условно пријевремено пуштање на слободу због лошег здравственог стања.
Суд је у одлуци признао да је стање генерала Младића "терминално", али је одбио да га пусти, поступајући тако супротно дотадашњој пракси када су, у неколико случајева, терминално болесни осуђеници пуштани на пријевремену слободу, преноси Срна.
