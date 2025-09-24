Logo

Покушали да опљачкају мушкарца на улици, спасио га љубимац

24.09.2025

12:47

24.09.2025

12:47

Покушали да опљачкају мушкарца на улици, спасио га љубимац
Фото: Pexels

На друштвеним мрежама кружи снимак који је одушевио људе широм свијета и још једном доказао да је пас човјеков најбољи пријатељ.

Уз снимак је објављена порука наводног власника, која је многе ганула до суза.

Камера све снимила

“Недавно се догодило нешто страшно. Покушали су да ме опљачкају“, започео је своју причу.

“На тренутак сам се заледио. Био сам престрављен, нисам знао како да реагујем. Прије него што сам схватио шта се дешава, мој пас - мој вјерни заштитник и најбољи пријатељ, без размишљања је скочио да ме брани”, додао је.

Цијели инцидент је снимила надзорна камера, а видимо тренутак када један од преступника силази са мотора и прилази жртви на улици. Очигледно није рачунао на муњевиту реакцију четвороношца.

nikola spiric

БиХ

Шпирић: Предложени буџет са намјером да се Српска неосновано оптужи као кочничар европског пута

"Није марио за себе"

“Није то очекивао. Уплашио се, саплео и побјегао. Оно што је могла да буде страшна трагедија, претворило се у причу о храбрости и безусловној љубави”, написао је човјек.

Он је истакао да зна да су пси одане животиње, али да је тог дана научио да немају границу.

“Није марио за своју безбједност. Ја сам био његова једина брига. И то је оно што псе чини посебнима - њихова љубав је неустрашива, несебична и искрена”, закључио је.

policija hrvatska

Регион

Детаљи убиства бившег ХДЗ-овца: Забили му се у ауто, па га онда упуцали

Емотивна порука

Причу је завршио емотивном поруком свима који имају крзнене љубимце:

“Данас свог пса грлим мало јаче. И свима који ово читају, никада не потцјењујте љубав пса. Они ће вас штитити, утјешити и вољети дубље него што речи могу да изразе”.

(Телеграф.рс)

