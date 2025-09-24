Logo

Соња Караџић поручила СДС-у: Не желим да разумијем

АТВ

24.09.2025

12:24

2
Соња Караџић поручила СДС-у: Не желим да разумијем

Не желим да разумијем људе који су довели до највеће подјеле унутар СДС-а од њеног постанка - подјеле за коју криве Вучића, Тришића, Драшка, Мандића, СПЦ, као хистеричну реакцију због указивања на вишегодишњи нерад, бахатост, злоупотребу органа странке, па све до бруталног кршења и гажења Статута", рекла је Соња Караџић Јовичевић, кћерка Радована Караџића.

"Не желим да разумијем људе које сам сматрала сарадницима и пријатељима, а који су спремни на толико прљаву кампању унутар странке, све у корист наше заједничке, дугорочне штете и затрованих односа. Не желим, јер као "бране" људе тако што пљују оне друге, своје, под истим кровом.

Не желим да вјерујем да се не види јасна разлика између тих који манипулишу, спинују и пљују и оних који смирено и аргументовано говоре о проблемима и нуде рјешења како би се странка опоравила и вратила мјесто и улогу која јој припада - све без иједне ружне ријечи. Разлика је. И види се.

Проклет био онај који је својима колегама налијепио етикету "ћаци" - не због оних којима је налијепљена, него због њих самих које су том паралелом себе сврстали у групу тих чија већина све нас сматра "геноцидним прекодринцима" наводи она и додаје:

"Странка која је спасила српски народ, звали је покрет или државотворна, могла је то постићи само превазилажењем свих подјела међу Србима. Учесник сам и свједок тога, као и многи други људи и без обзира на политичко опредјељење - тај успијех СДС-а нико не може порећи. Осим ових који је сада и овако дијеле изнутра, јер вријеме мјере од себе, за себе. Хајде, не срамотите се више, браћо. Не срамотите више ни те што их као "браните".

Соња Караџић Јовичевић

СДС

