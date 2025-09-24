Logo

Ковачевић поручио опозицији: Нећемо дозволити да уз помоћ Бошњака дестабилизујете Српску

24.09.2025

08:14

Коментари:

0
Ковачевић поручио опозицији: Нећемо дозволити да уз помоћ Бошњака дестабилизујете Српску
Фото: АТВ БЛ

Уколико се неки оглушавају о одлуке Народне скупштине Републике Српске и ову ситуацију виде као прилику да, уз помоћ Бошњака, преузму контролу над институцијама и дестабилизују Републику, то нећемо дозволити, поручио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"Јуче смо одржали сједнице Извршног комитета и Предсједништва СНСД-а. Подржавамо закључак Народне скупштине Републике Српске о неодржавању пријевремених избора у Српској. Али, то је обавеза за све у Српској", објавио је Ковачевић на Иксу.

SDS PDP

Република Српска

Пријевремени обрачун СДС и ПДП - увертира у 2026. годину

Ковачевић је истакао да ће "референдум у Републици Српској бити одржан и глас нашег народа ће се чути".

Нагласио је да СНСД одбацује сваки приговор на легитимност нове Владе и очекују да нови састав Владе појача активности на подизању укупног животног стандарда у Српској.

"Кристијан Шмит је лаж и превара. Антисрпско оружје. Али, побиједиће Српска", поручио је Ковачевић.

Подијели:

Тагови:

Радован Ковачевић

opozicija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пријевремени обрачун СДС и ПДП - увертира у 2026. годину

Република Српска

Пријевремени обрачун СДС и ПДП - увертира у 2026. годину

37 мин

1
Посебна сједница Народне скупштине о пријевременим изборима

Република Српска

Посебна сједница Народне скупштине о пријевременим изборима

1 ч

0
"Одбацујемо тврдње Марте Кос да Српска спроводи сецесионизам"

Република Српска

"Одбацујемо тврдње Марте Кос да Српска спроводи сецесионизам"

11 ч

1
Минић: Ово што се дешава у БиХ не познаје ниједна савремена историја

Република Српска

Минић: Ово што се дешава у БиХ не познаје ниједна савремена историја

12 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

44

Глумац објавио кадрове са сета: ''Овако се снимају интимне сцене''

08

43

АМС упозорио возаче на опасност

08

40

Пољански: Брисел окреће точкове рата и приказује Русију као непријатеља

08

37

Љекари упозоравају: Жгаравица након јела може бити разлог за велику забринутост

08

35

Плашили вас развој технологије? Овај робот је побиједио гравитацију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner