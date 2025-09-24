Ковачевић поручио опозицији: Нећемо дозволити да уз помоћ Бошњака дестабилизујете Српску

24.09.2025
08:14
Коментари:0
Уколико се неки оглушавају о одлуке Народне скупштине Републике Српске и ову ситуацију виде као прилику да, уз помоћ Бошњака, преузму контролу над институцијама и дестабилизују Републику, то нећемо дозволити, поручио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Јуче смо одржали сједнице Извршног комитета и Предсједништва СНСД-а. Подржавамо закључак Народне скупштине Републике Српске о неодржавању пријевремених избора у Српској. Али, то је обавеза за све у Српској", објавио је Ковачевић на Иксу.
Ковачевић је истакао да ће "референдум у Републици Српској бити одржан и глас нашег народа ће се чути".
Нагласио је да СНСД одбацује сваки приговор на легитимност нове Владе и очекују да нови састав Владе појача активности на подизању укупног животног стандарда у Српској.
"Кристијан Шмит је лаж и превара. Антисрпско оружје. Али, побиједиће Српска", поручио је Ковачевић.
Референдум у Републици Српској ће бити одржан и глас нашег народа ће се чути.
