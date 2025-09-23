Logo

"Одбацујемо тврдње Марте Кос да Српска спроводи сецесионизам"

Извор:

АТВ

23.09.2025

20:51

Коментари:

0
"Одбацујемо тврдње Марте Кос да Српска спроводи сецесионизам"

Одбацујемо тврдње Марте Кос да Република Српска спроводи сецесионизам, поручује предсједник Српске. Политика СНСД-а према ЕУ, каже Додик остаје веома скептична, јер бриселске структуре потпуно неравноправно третирају Републику Српску.

Долазак Марте Кос, по свему судећи неће окупити све политичке актере за истим столом – и то није изненађење. Док једни у њеном обраћању БиХ парламентарцима виде прилику за разговор о европским реформама, други поручују да имају право на другачији став и одлучују да сусрет прескоче. Према њиховим ријечима то је сасвим легитимно. Посланици СНСД-а најавили су бојкот њеног обраћања у БиХ Парламенту.

Од европског комесара за проширење ЕУ очекујем да чује све стране у БИХ, а не да прије него што дођу овдје заузимају своје ставове и то слушајући искључиво бошњачке политичаре, став је посланика Уједињене српске Милана Петковића. Сматра да српски представници треба да се појаве на састанку са Косовом.

"Тај став је јасан да у Републици Српској нема никаквог сецесионизма као што они то наглашавају. То је њима остало још од сецесионизма 90их година када је Словенија, земља из које долази госпођа Кос управо сецесионизмом се отцијепила од Југославије. Ми не вршимо никакав сецесионизам, ми се боримо искључиво за територију и имовину Републике Српске, боримо се за власт у Републици Српској, тј. за њене ингеренције и оно што је и оно што је најбитније сва она права која јој припадају по Дејтонском мировном споразуму и не тражимо", рекао је Милан Петковић, посланик Уједињене Српске у Пд Пс Бих.

У оквиру посјете БиХ планирано је да се Марта Кос сутра обрати пред ПД ПС БИХ.

Долазак Марте Кос у Сарајево за једне је важан политички догађај, а за друге само још један у низу састанака који могу да прескоче. И то је,поручују, сасвим нормално - јер у БиХ је и непојављивање начин да се пошаље порука, Неки ће је дочекати у кабинетима, други не- али и једни и други тврде да су испунили своју политичку дужност.

Опширније у видео прилогу....

Подијели:

Тагови:

Република Српска

BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спремају ли се изборне комисије за пријевремене изборе?

БиХ

Спремају ли се изборне комисије за пријевремене изборе?

3 ч

2
Тежак удес код школе у бх. граду: Грађани и полиција ловили возача

Хроника

Тежак удес код школе у бх. граду: Грађани и полиција ловили возача

3 ч

0
Камера на полицијској униформи

Друштво

Чему ће служити: Полиција добија камере на униформи

3 ч

0
Милић Вукашиновић открио праву истину о здрављу након ампутације ноге

Сцена

Милић Вукашиновић открио праву истину о здрављу након ампутације ноге

3 ч

0

Више из рубрике

Додик: Дошло до коалиције муслимана и опозиције у Српској

Република Српска

Додик: Дошло до коалиције муслимана и опозиције у Српској

6 ч

11
Будимир и Кострешевић на међународном сајму "ПАРТНЕР 2025"

Република Српска

Будимир и Кострешевић на међународном сајму "ПАРТНЕР 2025"

7 ч

0
Сједница Извршног комитета СНСД-а у Бањалуци

Република Српска

Сједница Извршног комитета СНСД-а у Бањалуци

7 ч

0
Заказана посебна сједница Народне скупштине: Ово ће бити главна тема

Република Српска

Заказана посебна сједница Народне скупштине: Ово ће бити главна тема

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

34

Ова земља има више коња него људи

22

30

Српски фудбалер погинуо на грађевини

22

23

Није позвала радну колегиницу на свадбу, а онда је услиједио пакао

22

22

Ова два страха из дјетињства могу се одразити на квалитет ваше љубавне везе

21

55

Инфлуенсерка проговорила о путовању у Јапан: "Нико не прича и нико не једе док је у возу"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner