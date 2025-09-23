"Одбацујемо тврдње Марте Кос да Српска спроводи сецесионизам"

Извор:
23.09.2025
Одбацујемо тврдње Марте Кос да Република Српска спроводи сецесионизам, поручује предсједник Српске. Политика СНСД-а према ЕУ, каже Додик остаје веома скептична, јер бриселске структуре потпуно неравноправно третирају Републику Српску.
Долазак Марте Кос, по свему судећи неће окупити све политичке актере за истим столом – и то није изненађење. Док једни у њеном обраћању БиХ парламентарцима виде прилику за разговор о европским реформама, други поручују да имају право на другачији став и одлучују да сусрет прескоче. Према њиховим ријечима то је сасвим легитимно. Посланици СНСД-а најавили су бојкот њеног обраћања у БиХ Парламенту.
Од европског комесара за проширење ЕУ очекујем да чује све стране у БИХ, а не да прије него што дођу овдје заузимају своје ставове и то слушајући искључиво бошњачке политичаре, став је посланика Уједињене српске Милана Петковића. Сматра да српски представници треба да се појаве на састанку са Косовом.
"Тај став је јасан да у Републици Српској нема никаквог сецесионизма као што они то наглашавају. То је њима остало још од сецесионизма 90их година када је Словенија, земља из које долази госпођа Кос управо сецесионизмом се отцијепила од Југославије. Ми не вршимо никакав сецесионизам, ми се боримо искључиво за територију и имовину Републике Српске, боримо се за власт у Републици Српској, тј. за њене ингеренције и оно што је и оно што је најбитније сва она права која јој припадају по Дејтонском мировном споразуму и не тражимо", рекао је Милан Петковић, посланик Уједињене Српске у Пд Пс Бих.
У оквиру посјете БиХ планирано је да се Марта Кос сутра обрати пред ПД ПС БИХ.
Долазак Марте Кос у Сарајево за једне је важан политички догађај, а за друге само још један у низу састанака који могу да прескоче. И то је,поручују, сасвим нормално - јер у БиХ је и непојављивање начин да се пошаље порука, Неки ће је дочекати у кабинетима, други не- али и једни и други тврде да су испунили своју политичку дужност.
