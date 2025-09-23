Сједница Извршног комитета СНСД-а у Бањалуци

23.09.2025
14:40
Коментари:0
У Бањалуци је у почела сједнице Извршног комитета Савеза независних социјалдемократа.
Сједницом предсједава предсједник ове странке Милорад Додик.
Сједници присуствују и потпредсједници СНСД-а Жељка Цвијановић, Мирослав Бојић, Лука Петровић, Сања Вулић и Радован Вишковић, као и генерални секретар Срђан Амиџић, организациони секретар Игор Додик и портпарол Радован Ковачевић.
