Logo

Сједница Извршног комитета СНСД-а у Бањалуци

23.09.2025

14:40

Коментари:

0
Сједница Извршног комитета СНСД-а у Бањалуци

У Бањалуци је у почела сједнице Извршног комитета Савеза независних социјалдемократа.

Сједницом предсједава предсједник ове странке Милорад Додик.

Стевандић-Ненад- 1 -23092025

Република Српска

Заказана посебна сједница Народне скупштине: Ово ће бити главна тема

Сједници присуствују и потпредсједници СНСД-а Жељка Цвијановић, Мирослав Бојић, Лука Петровић, Сања Вулић и Радован Вишковић, као и генерални секретар Срђан Амиџић, организациони секретар Игор Додик и портпарол Радован Ковачевић.

Подијели:

Таг:

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Заказана посебна сједница Народне скупштине: Ово ће бити главна тема

Република Српска

Заказана посебна сједница Народне скупштине: Ово ће бити главна тема

2 ч

0
Колегијум Народне скупштине: Сутра посебна сједница?

Република Српска

Колегијум Народне скупштине: Сутра посебна сједница?

3 ч

0
Ковачевић: Конаковић жели да МИП БиХ буде министарство Бошњака

Република Српска

Ковачевић: Конаковић жели да МИП БиХ буде министарство Бошњака

4 ч

0
Мазалица поручио Косовој: Не тражите да поштујемо оно што ни ви сами не поштујете!

Република Српска

Мазалица поручио Косовој: Не тражите да поштујемо оно што ни ви сами не поштујете!

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

23

Шта је афричка свињска куга?

16

22

Душко Кнежевић ослобођен оптужнице у предмету ''Аеродром''

16

19

Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

16

19

Дјевојчица више пута избодена у главу оловком: Била је крвава

16

17

Додик: Дошло до коалиције муслимана и опозиције у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner