Мазалица поручио Косовој: Не тражите да поштујемо оно што ни ви сами не поштујете!

Извор:

СРНА

22.09.2025

19:06

Мазалица поручио Косовој: Не тражите да поштујемо оно што ни ви сами не поштујете!
Фото: АТВ

Република Српска није урадила ништа противуставно и једино на чему инсистира јесте стриктно спровођење Устава БиХ, односно Анекса четири Дејтонског споразума, изјавио је шеф Клуба посланика СНСЂа у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.

"Ако Марта Кос и поједини међународни представници 'Уставом' сматрају одлуке које намећу Кристијан Шмит и претходни високи представници, онда да – урадили смо много тога противуставног и тек ћемо урадити.

За нас је једини важећи Устав онај који пише у Дејтону, па вас молимо да нам покажете гдје смо га прекршили. Кад говорите о владавини права, каква је то 'правна држава' у којој колонизатор има задњу ријеч, а 'независно' судство пресуђује свима који се не повинују његовим одлукама?", рекао је Мазалица у изјави за Срну коментаришући изјаву Косове да је главни проблем у БиХ "сецесионизам из Републике Српске".

ILU-BEBA-140925

Србија

Стиже посебан стаж за мајке, а ово су услови

Што се тиче позива Косове на поштовање одлука Уставног суда БиХ, Мазалица је упитао да ли она зна да је управо тај суд још прије 15 година рекао да је за именовање високог представника потребно одобрење Савјета безбједности УН?

"Шмит то одобрење никада није добио. Не тражите од нас да поштујемо оно што ни ви сами не поштујете", поручио је Мазалица.

Он је упитао Косову да ли зна и да је судија Уставног суда, и поред навршених 70 година старости, и даље обављала ту функцију, иако Устав јасно прописује горњу старосну границу?

"Ако се Устав крши баш у институцији која би га морала највише штитити, како да прихватимо њихова предавања о владавини права. Ако већ подржавате противуставно дјеловање Шмита и толико желите добро овој земљи и њеним народима, замолите га да наметне и неопходне ЕУ законе и ацqуис, па да и нама коначно сване.

zlostavljanje

Регион

Хорор: Снимали како злостављају дјецу

Дозволите нам барем толико достојанства да све ово јавно кажемо, а ви се и даље правите да не видите оно што забрањује и Повеља УН – међународно туторство над чланицом УН, што БиХ јесте – или нас подржите у настојању да се БиХ суспендује из чланства у тој организацији док не поврати пуни суверенитет", истакао је Мазалица.

Срђан Мазалица

