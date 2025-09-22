Logo

Предсједник Српске и српски члан Предсједништва са премијером Мађарске

22.09.2025

16:12

Коментари:

3
Предсједник Српске и српски члан Предсједништва са премијером Мађарске
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Републике Српске Милорад Додик састао се данас у Будимпешти са премијером Виктором Орбаном.

Заједно са предсједником Српске је и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Додик је раније истицао одличну сарадњу Републике Српске и Мађарске.

Он је претходно боравио у посјети Мађарској 4. септембра када се састао са мађарским министром иностраних послова и трговине Петером Сијартом.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Виктор Орбан

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Ковачевић: Брисел нам држи лекције из владавине права, а траже да у БиХ влада неизабрани странац Шмит

Република Српска

Ковачевић: Брисел нам држи лекције из владавине права, а траже да у БиХ влада неизабрани странац Шмит

1 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Марта Кос дерогирала вриједности на којима је настала ЕУ

1 ч

0
Минић: Тражићу одговорност за стање у Шумама Српске

Република Српска

Минић: Тражићу одговорност за стање у Шумама Српске

3 ч

1
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

''За нову полицијску станицу у Шамцу 100.000 КМ''

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner