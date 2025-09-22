Предсједник Српске и српски члан Предсједништва са премијером Мађарске

22.09.2025
16:12
Коментари:3
Предсједник Републике Српске Милорад Додик састао се данас у Будимпешти са премијером Виктором Орбаном.
Заједно са предсједником Српске је и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Додик је раније истицао одличну сарадњу Републике Српске и Мађарске.
Он је претходно боравио у посјети Мађарској 4. септембра када се састао са мађарским министром иностраних послова и трговине Петером Сијартом.
