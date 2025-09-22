Ковачевић: Брисел нам држи лекције из владавине права, а траже да у БиХ влада неизабрани странац Шмит

Извор:
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић изјавио је да бриселска администрација Републици Српској стално држи лекције из владавине права док у БиХ влада неизабрани странац Кристијан Шмит.
"Чујем да је Марта Кос данас у Сарајеву поручила да је кључни проблем сецесионизам Републике Српске. Мислим да је ипак кључни проблем лицемјерје бриселске администрације која нам константно држи лекције из владавине права, а истовремено желе да ми прихватимо да је само у БиХ владавина права то да један неизабрани странац, противно Уставу ове земље, може да намеће и да мијења закон, и то на тај начин да се на основу њих прогоне политички представници народа и грађана изабрани на слободним и демократским изборима и по због тога што су поштовали Устав своје земље", рекао је Ковачевић.
Он је рекао да не зна гдје таква ствар може да прође, те упитао да ли постоји било ко у Европи или у свијету ко би тако нешто прихватио.
Према његовим ријечима, то није ништа друго него понижавање и поруке бриселске администрације према нама да смо мање вриједни од свих других у Европи, те да Срби и Република Српска на то не пристају.
"Или, ево пристаћемо ако нам покажу и кажу гдје постоји једна земља у ЕУ у којој је могуће такво нешто што нама покушавају да наметну. Или, ако постоји једна земља у ЕУ у којој је тако нешто рађено, док је била кандидат за чланство у ЕУ. Или је то ипак намијењено само за БиХ? Или, конкретно, само за Србе и за Републику Српску - само за то како да прогоните српске изабране представники и српске лидере", рекао је Ковачевић за РТРС.
Он је поновио да Република Српска на то сигурно неће пристати.
"Видим да се наводно говори о томе да смо ми позвани да нам се обрати Марта Кос на заједничкој сједници оба дома. Провјерио сам, Парламентарна скупштина о томе није одлучивала", истакао је Ковачевић.
Додао је да Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине није имао никакву сједницу на ту тему.
Упитао је гдје је то могуће да се оде у било коју земљу и сазовете сами сједницу парламента, и сами се обраћате кад вама падне на памет?
"Ваљда понудите или тражите, а онда сачекате одговор домаћина. Након тога вам домаћин каже - да, биће нам драго, или не не дозвољавамо да се ви обратите. Изгледа да се само у БиХ можете понашати тако, да тврдите да је владавина права правно насиље и правна агресија према Србима и према Републици Српској, па и према БиХ и да заказујете сједнице органа у БиХ кад вама падне на памет. И то како? Тако да дођете да нам држите срамне лекције о некој наводној владавини права док истовремено од нас тражите да пристајемо на правно насиље и на сопствено понижење", истакао је Ковачевић.
Он је подсјетио да СНСД и цијела владајућа коалиција из Српске неће присуствовати "том циркусу и срамоти".
"Могу да кажем да и већински Клуб српског народа у Дому народа исто тако томе неће присуствовати. Ако постоје они који пристају на ту врсту понижења, ми сасвим сигурно то нисмо, јер ми представљамо Републику Српску, српски народ. Представљамо све грађане Републике Српске, а они нису расположени за било каква понижења. Побиједиће Српска", закључио је Ковачевић.
