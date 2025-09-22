Шкипина: Марта Кос и њој слични желе да задрже колонијални поредак у БиХ

22.09.2025
15:51
Коментари:0
Сви они који се крију иза флоскула о наводном "сецесионизму" и "сецесионистичким законима" Републике Српске, међу којима је и Марта Кос, желе у ствари да задрже колонијални поредак у БиХ, гдје би странци одлучивали умјесто изабраних представника народа, изјавио је за посланик у Народној скупштини Републике Српске Дамјан Шкипина.
Шкипина је навео да Република Српска не доноси законе да би угрожавала било кога, већ да би заштитила свој уставни положај и основна права која су јој гарантована Дејтонским споразумом од разних бјелосвјетских мешетара.
Он је нагласио да Косова нема ни правни ни морални ауторитет да говори о законима у Републици Српској, а поготово не да намеће наратив којим се Српска покушава приказати као "реметилачки фактор".
- Истина је супротна, јер управо они који негирају Устав БиХ и надлежности Српске су главни дестабилизујући фактор у БиХ - констатовао је Шкипина и додао да ће Република Српска наставити да доноси законе у складу са Уставом, без обзира на притиске, јер је то питање слободе и поштовања Републике, њених институција и народа.
Он је указао да тврдње Марте Кос о "сецесионистичким законима" нису ништа друго до покушај криминализовања права Републике Српске да одлучује о питањима која се тичу њеног постојања.
- Није Република Српска та која крши Дејтонски споразум, већ управо они који се представљају као његови заштитници, а у пракси бришу и Устав и договор два равноправна ентитета и три конститутивна народа. Марта Кос би требало да зна да Српска није настала вољом страних амбасада, него жртвом и борбом српског народа, тако да се о њеним законима одлучује и одлучиваће се искључиво у Народној скупштини, а не у Љубљани, Бриселу или Сарајеву - поручио је Шкипина.
