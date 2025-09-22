Logo

Шкипина: Марта Кос и њој слични желе да задрже колонијални поредак у БиХ

22.09.2025

15:51

Коментари:

0
Шкипина: Марта Кос и њој слични желе да задрже колонијални поредак у БиХ

Сви они који се крију иза флоскула о наводном "сецесионизму" и "сецесионистичким законима" Републике Српске, међу којима је и Марта Кос, желе у ствари да задрже колонијални поредак у БиХ, гдје би странци одлучивали умјесто изабраних представника народа, изјавио је за посланик у Народној скупштини Републике Српске Дамјан Шкипина.

Шкипина је навео да Република Српска не доноси законе да би угрожавала било кога, већ да би заштитила свој уставни положај и основна права која су јој гарантована Дејтонским споразумом од разних бјелосвјетских мешетара.

ZATVORENJA-RADNJA-220925

Економија

Познати трговачки ланац затвара 50 пословница

Он је нагласио да Косова нема ни правни ни морални ауторитет да говори о законима у Републици Српској, а поготово не да намеће наратив којим се Српска покушава приказати као "реметилачки фактор".

- Истина је супротна, јер управо они који негирају Устав БиХ и надлежности Српске су главни дестабилизујући фактор у БиХ - констатовао је Шкипина и додао да ће Република Српска наставити да доноси законе у складу са Уставом, без обзира на притиске, јер је то питање слободе и поштовања Републике, њених институција и народа.

Он је указао да тврдње Марте Кос о "сецесионистичким законима" нису ништа друго до покушај криминализовања права Републике Српске да одлучује о питањима која се тичу њеног постојања.

илу-сипа-животиња-18092025

Занимљивости

Ево како су сипе положиле тест стрпљења намијењен људима

- Није Република Српска та која крши Дејтонски споразум, већ управо они који се представљају као његови заштитници, а у пракси бришу и Устав и договор два равноправна ентитета и три конститутивна народа. Марта Кос би требало да зна да Српска није настала вољом страних амбасада, него жртвом и борбом српског народа, тако да се о њеним законима одлучује и одлучиваће се искључиво у Народној скупштини, а не у Љубљани, Бриселу или Сарајеву - поручио је Шкипина.

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Партизан незадовољан због "селидбе"

Фудбал

Партизан незадовољан због "селидбе"

1 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Марта Кос дерогирала вриједности на којима је настала ЕУ

1 ч

0
Лугонићу седам година затвора због покушаја убиства полицајаца у Теслићу!

Хроника

Лугонићу седам година затвора због покушаја убиства полицајаца у Теслићу!

1 ч

0
Експлозија на пијаци, има повријеђених

Свијет

Експлозија на пијаци, има повријеђених

1 ч

0

Више из рубрике

Igračke

БиХ

Са тржишта повучено преко 2.000 играчака

2 ч

0
Којић: Косова намјерава да спроводи бошњачке политике

БиХ

Којић: Косова намјерава да спроводи бошњачке политике

3 ч

0
Цвијановић одговорила Кос: Проблем је што ЕУ толерише неовлашћене бирократе у БиХ

БиХ

Цвијановић одговорила Кос: Проблем је што ЕУ толерише неовлашћене бирократе у БиХ

3 ч

4
Вулић: Предложеним буџетом се покушавају отети надлежности

БиХ

Вулић: Предложеним буџетом се покушавају отети надлежности

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

17

10

Никада не толеришите ове ствари у вези: Могу вас ''уништити''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner