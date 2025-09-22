Logo

Цвијановић одговорила Кос: Проблем је што ЕУ толерише неовлашћене бирократе у БиХ

22.09.2025

13:48

Коментари:

4
Цвијановић одговорила Кос: Проблем је што ЕУ толерише неовлашћене бирократе у БиХ
Фото: СРНА

Европска комесарка за проширење Марта Кос у Сарајеву је говорила о проблемима и изазовима "сецесионизма из Републике Српске". На ову изјаву реаговала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић која јој је поручила да је главни проблем што ЕУ толерише стране бирократе који намећу законе у БиХ, кажњавају партије и покушавају елиминисати из политичког живота демократски изабране лидере.

"Главни проблем је што је ЕУ напустила своје вриједности и што толерише да стране бирократе без овлаштења из Дејтонског споразума мијењају законе, кажњавају политичке партије, настоје путем правосуђа из политичког живота елиминисати лидере који су изабрани вољом народа на фер и слободним изборима. Такве неизабране стране бирократе држе Босну и Херцеговину у статусу заробљене колоније. У Републици Српској нема сецесионизма, већ је то отпор према колонијалној управи, политизованом правосуђу и страном интервенционизму који руши вољу народа", поручила је Цвијановићева.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Марта Кос

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Вулић: Предложеним буџетом се покушавају отети надлежности

БиХ

Вулић: Предложеним буџетом се покушавају отети надлежности

5 ч

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

5 ч

0
Кос у службеној посјети БиХ

БиХ

Кос у службеној посјети БиХ

8 ч

1
''Хелеза боли што је Србија суверена држава за разлику од карикатуре БиХ''

БиХ

''Хелеза боли што је Србија суверена држава за разлику од карикатуре БиХ''

21 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

17

10

Никада не толеришите ове ствари у вези: Могу вас ''уништити''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner