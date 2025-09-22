Цвијановић одговорила Кос: Проблем је што ЕУ толерише неовлашћене бирократе у БиХ

22.09.2025
13:48
Коментари:4
Европска комесарка за проширење Марта Кос у Сарајеву је говорила о проблемима и изазовима "сецесионизма из Републике Српске". На ову изјаву реаговала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић која јој је поручила да је главни проблем што ЕУ толерише стране бирократе који намећу законе у БиХ, кажњавају партије и покушавају елиминисати из политичког живота демократски изабране лидере.
"Главни проблем је што је ЕУ напустила своје вриједности и што толерише да стране бирократе без овлаштења из Дејтонског споразума мијењају законе, кажњавају политичке партије, настоје путем правосуђа из политичког живота елиминисати лидере који су изабрани вољом народа на фер и слободним изборима. Такве неизабране стране бирократе држе Босну и Херцеговину у статусу заробљене колоније. У Републици Српској нема сецесионизма, већ је то отпор према колонијалној управи, политизованом правосуђу и страном интервенционизму који руши вољу народа", поручила је Цвијановићева.
Главни проблем је што је ЕУ напустила своје вриједности и што толерише да стране бирократе без овлаштења из Дејтонског споразума мијењају законе, кажњавају политичке партије, настоје путем правосуђа из политичког живота елиминисати лидере који су изабрани вољом народа на фер и… pic.twitter.com/iGfe8DzjT7— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 22, 2025
