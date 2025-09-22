Logo

Кос у службеној посјети БиХ

22.09.2025

09:05

1
Кос у службеној посјети БиХ

Комесар за проширење Европске уније Марта Кос стиже у службену посјету БиХ. Како је најављено, примиће је чланови Предсједништва БиХ, а планиран је и састанак с предсједавајућом Савјета министара Борјаном Кришто и члановима Заједничког колегијума Парламентарне скупштине.

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да ће се Марта Кос обратити Представничком дому Парламента БиХ у крњем саставу, без посланика СНСД-а и коалиционих партнера.

Напоменуо је да Српска, већ три године, стопирањем средстава и пројеката, доживљава тихи бојкот од стране Европске уније.

