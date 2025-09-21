Хелез не може ништа, Предсједништво неће смијенити генерала Кнежевића

21.09.2025
Покренута је медијска хајка у ФБиХ због присуства генерала Гојка Кнежевића војној паради у Београду. Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић каже да Предсједништво неће смијенити Кнежевића, а да Зукан Хелез није надлежан да прекида сарадњу са било ким.
Поједини медији су се позвали на изјаву министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза да је прекинуо војну сарадњу са Србијом, иако су такве ствари у надлежности Предсједништва, а не министарства.
"Наравно да Предсједништво неће смијенити генерала Кнежевића. Не постоји ниједан разлог за то. Хелез не може прекидати војну сарадњу са било ким, а поготово са Србијом. Сарајеву би било боље да престане ширити антисрпску хистерију и урушавати односе у БиХ и са сусједним земљама", поручила је Цвијановић.
Ако не поштујеш туђе, немој очекивати да неко поштује твоје, каже Цвијановић и поручује: "Што се тиче генерала Kнежевића, он је и био и остао на висини задатка, човјек који свој посао ради професионално и одговорно. И то је јасно. Исказао је поштовање према химни Србије, како и доликује професионалцу. Али прокључалом Сарајеву и бошњачкој политици поручујем да је химна Боже правде химна сваког Србина, ма гдје он живио и ма чиме се бавио. То је ствар идентитета, а само они који немају свој властити идентитет, или који тумарају настојећи да га нађу, обрушавају се на туђи идентитет и туђу традицију.".
