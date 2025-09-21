Logo

Хелез не може ништа, Предсједништво неће смијенити генерала Кнежевића

21.09.2025

12:17

Коментари:

0
Хелез не може ништа, Предсједништво неће смијенити генерала Кнежевића

Покренута је медијска хајка у ФБиХ због присуства генерала Гојка Кнежевића војној паради у Београду. Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић каже да Предсједништво неће смијенити Кнежевића, а да Зукан Хелез није надлежан да прекида сарадњу са било ким.

Поједини медији су се позвали на изјаву министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза да је прекинуо војну сарадњу са Србијом, иако су такве ствари у надлежности Предсједништва, а не министарства.

"Наравно да Предсједништво неће смијенити генерала Кнежевића. Не постоји ниједан разлог за то. Хелез не може прекидати војну сарадњу са било ким, а поготово са Србијом. Сарајеву би било боље да престане ширити антисрпску хистерију и урушавати односе у БиХ и са сусједним земљама", поручила је Цвијановић.

Ако не поштујеш туђе, немој очекивати да неко поштује твоје, каже Цвијановић и поручује: "Што се тиче генерала Kнежевића, он је и био и остао на висини задатка, човјек који свој посао ради професионално и одговорно. И то је јасно. Исказао је поштовање према химни Србије, како и доликује професионалцу. Али прокључалом Сарајеву и бошњачкој политици поручујем да је химна Боже правде химна сваког Србина, ма гдје он живио и ма чиме се бавио. То је ствар идентитета, а само они који немају свој властити идентитет, или који тумарају настојећи да га нађу, обрушавају се на туђи идентитет и туђу традицију.".

Подијели:

Тагови:

Гојко Кнежевић

Зукан Хелез

Жељка Цвијановић

војна парада

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кобре демонстрирале акцију неутралисања нападача

Србија

Кобре демонстрирале акцију неутралисања нападача

20 ч

0
Војна парада кроз објектив: Шта је све представљено?

Србија

Војна парада кроз објектив: Шта је све представљено?

22 ч

1
Вучић: Ово је опстанак и побједа Србије

Србија

Вучић: Ово је опстанак и побједа Србије

1 д

0
На паради први пут приказани израелски ракетни систем ''PULS'' и дрон ''Hermes''

Србија

На паради први пут приказани израелски ракетни систем ''PULS'' и дрон ''Hermes''

1 д

0

Више из рубрике

Калабухов: Антируска кампања из Сарајева је дио западне политике

БиХ

Калабухов: Антируска кампања из Сарајева је дио западне политике

4 ч

0
"Избори показују да Додик има подршку, а Тројка пораз и срамоту"

БиХ

"Избори показују да Додик има подршку, а Тројка пораз и срамоту"

20 ч

0
Тужилаштво БиХ отворило предмет против Дарка Ћулума

БиХ

Тужилаштво БиХ отворило предмет против Дарка Ћулума

20 ч

1
Цвијановић: "Тројка" вјечно иста - површна, неспособна и некапацитирана

БиХ

Цвијановић: "Тројка" вјечно иста - површна, неспособна и некапацитирана

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Нова правила у Звездама Гранда! Седам чланова жирија, а осам ментора

14

01

Обустава саобраћаја у Бањалуци

13

57

Нина Бадрић посјетила Острог

13

49

Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље

13

29

Бака (70) угризла питбула за врат како би спасила свог малог пса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner