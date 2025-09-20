Вучић: Ово је опстанак и побједа Србије

20.09.2025
13:56
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић истакао је да је војна парада "Снага јединства" у Београду побједа Србије, која хоће мир и просперитет и умије да сачува своје достојанство, територију и будућност.
Вучић је на "Инстаграму" објавио фотографију са данашње војне параде, истакавши да је то ово понос Србије.
"На овоме смо заједно радили, војници и грађани, држава и народ.
Ово је и опстанак и победа Србије, која хоће мир и просперитет и уме да сачува своје достојанство, територију и будућност. Ово је наша снага. Снага јединства! Живела Војска Србије! Живела Србија!", навео је Вучић.
Друштво
Министарство упозорава: Казне за грађење без дозвола до 30.000 марака
У Београду је у присуству највиших званичника Србије и Републике Српске, представника дипломатског кора и бројних делегација пријатељских земаља одржана војна парада "Снага јединства" на којој је Војска Србије приказала чиме располаже, преноси Срна.
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму