Гарда извела егзирцир, Кобре приказ обезбјеђења личности

20.09.2025

12:44

Гарда извела егзирцир, Кобре приказ обезбјеђења личности
Фото: Танјуг/АП

У оквиру велике војне параде "Снага јединства" која се данас одржава у Београду, припадници Гарде извели су егзирцир - приказ увјежбаности стројевих радњи, док су припадници Одреда војне полиције специјалне намјене "Кобре" извеле приказ обезбјеђења одређене личности на јавном скупу.

Гардисти су егзирцри извели уз двије композиције из сплета српских родољубивих песама: "Ој, Србијо, мила мати" и "Тамо далеко".

Након тога, посетиоци су имали прилику да виде приказ обезбјеђења одређене личности на јавном скупу, коју су извели припадници Одреда војне полиције специјалне намјене "Кобре".

Уследио је ешалон припадника Речне флотиле, који су извршили тзв. "рубни поздрав".

Војна парада-Србија

Србија

УЖИВО: Војна парада 'Снага јединства' у Београду

Ешалон су чинили брод посебне намене БПН-30 "Козара", ријечни патролни брод тип 111, помоћни ријечни брод тип 36 "Шабац", ријечни вишенаменски брод, ријечни патролни брод 211, речни десантни брод, чамац РХИБ-270.

Парада је данас почела почасном артиљеријском паљбом припадника Гарде из шест оруђа са десет плотуна и изношењем заставе Србије дугачке 300 метара и тешке 300 килограма, коју су носили кадети Војне академије и ученици Војне гимназије и Војне стручне средње школе.

На самом почетку, Репрезентативни оркестар Гарде је одсвирао химну Србије, а у току самог дефилеа извео је више композиција.

Dodik i Vucic

Србија

Вучић и Додик данас на сједници Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске

У оквиру велике војне параде "Снага јединства" одржан је дефиле ешелона јединица свих родова и служби Војске Србије.

У свечаном строју се по први пут нашла коњичка јединица Гарде.

војна парада

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Србија

