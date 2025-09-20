Нови детаљи злочина у Бечу: Прије убиства, свађали су се око алиментације

20.09.2025
13:39
Коментари:0
Држављанин Србије починио је у Бечу језив злочин, који је шокирао Аустрију, али и регију. Ненад М. (44) је пуцао својој бившој жени Златици и кћерки Катарини у главу. Затим је побјегао у Мерцедесу, а недуго послије се убио.
Кћеркин партнер (26) такође је рањен, али је преживио, а све се десило пред очима унука од двије и по године и његовог четворомјесечнег брата, као и нападачеве петнаестогодишње кћерке.
''Штампа и све телевизијске станице извјештавају о томе, истрага није завршена, биће завршена у наредним данима. Дошло је до породичне трагедије која је резултирала убиством, самоубиством и рањеном особом. За нашу заједницу је ово изузетно тешко јер су у питању држављани Србије'', каже Кенан Дрљо, хотелијер из Беча за Курир.
Свијет
Пријатељица открила детаље језивог убиства: ''Пријављивала га је за насиље у породици''
Он је објаснио да је у уторак увечер око пола осам дошло до породичне свађе, након чега је отац породице потегао за пиштољем, за који се испоставило да нема дозволу, пуцао у своју супругу, затим кћерку и њеног момка.
''Супруга је подлегла повредама и преминула на мјесту. Кћерки је пуцао у главу и њој су се борили за живот у бечкој болници (преминула је јучер, 19. септембра, оп.а.). Након тога мушкарац је сишао испред зграде у којој су живјели гдје се срео с полицијском патролом. Размијенио је с полицијом пар пуцњева, сјео у аутомобил, одвезао се пар улица даље и извршио самоубиство'', говори он.
Дрљо даље за Курир објашњава да се до оружја у овој држави не долази лако као у Америци, па додаје и да су новинари разговарали с комшијама и познаницима породице:
Србија
Гарда извела егзирцир, Кобре приказ обезбјеђења личности
Сви су рекли да се ради о пару који је био пред разводом. Претпоставља се да је свађа била у вези плаћања алиментације, ко ће посјећивати унуке и код кога ће бити. Све се догодило и пред дјецом у стану. У медијима нема ничега о њеном момку, пише Аваз.
Србија
2 ч0
Сцена
2 ч0
Здравље
2 ч0
Србија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму