Шта вам тијело поручује ако се сваке ноћи будите у исто вријеме

Извор:
Крстарица
20.09.2025
13:22
Коментари:0
Многи паметни сатови и будилници звоне баш у том периоду, а разни стручњаци указују на кључне процесе у организму који могу прекидати сан.
Да ли вам се дешава да се пробудите усред ноћи и не можете да вратите сан? Испрекидан сан није само непријатан – он утиче на сваки наредни дан, ремети расположење, фокус и опште благостање.
Почетак буђења између три и пет ујутро често се везује за осцилације хормона и нивоа шећера у крви, што директно утиче на вашу енергију, фокус и расположење наредног дана. Разумијевањем правих узрока можете лакше препознати шта вас буди и како вратити миран сан.
Биохакер и аутор Dave Asprey објашњава да брз пад нивоа глукозе у крви покреће ослобађање кортизола и адреналина – хормона стреса који, иако помажу у враћању шећера у крвоток, ситуацију такође чине стимулативном и прекидају сан. Препоручује мали оброк прије спавања: кашичица сировог меда, МЦТ уље или колаген у топлом напитку могу успорити пад шећера и помоћи вам да дуже останете у сну.
Високи нивои кортизола, хормона познатог по контроли стреса и циклуса спавања, могу изазвати стање појачане будности у раним јутарњим сатима. Технике дубоког дисања, медитација или њежне вјежбе истезања прије одласка на спавање могу да смање ниво кортизола и умање шансу за ноћна буђења.
Буђење ноћу повезано је с вашим унутрашњим биолошким сатом. Према традиционалној кинеској медицини, плућа су најактивнија између 3 и 5 ујутро јер се тада одвијају процеси детоксикације. Иако овај поглед још није потврђен научним студијама, указује на цикличну природу тјелесних функција и осјетљивост на поремећаје у ритму спавања.
Како старимо, производња мелатонина у тијелу опада, а промјене током животних фаза попут менопаузе додатно ометају сан. Одржавање ниже температуре и потпуна мрачност у спаваћој соби могу помоћи у стимулацији природног лучења мелатонина и очувању непрекинутог сна, пише Крстарица.
Занимљивости
Овај викенд доноси препород, али само за ове знакове Зодијака
Здравље
4 ч0
Здравље
20 ч0
Здравље
22 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму