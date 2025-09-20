Logo

Шта вам тијело поручује ако се сваке ноћи будите у исто вријеме

Крстарица

20.09.2025

13:22

Спавање дјевојка сан кревет
Фото: Ivan Oboleninov/Pexels

Многи паметни сатови и будилници звоне баш у том периоду, а разни стручњаци указују на кључне процесе у организму који могу прекидати сан.

Да ли вам се дешава да се пробудите усред ноћи и не можете да вратите сан? Испрекидан сан није само непријатан – он утиче на сваки наредни дан, ремети расположење, фокус и опште благостање.

Почетак буђења између три и пет ујутро често се везује за осцилације хормона и нивоа шећера у крви, што директно утиче на вашу енергију, фокус и расположење наредног дана. Разумијевањем правих узрока можете лакше препознати шта вас буди и како вратити миран сан.

Нагле промјене шећера у крви

Биохакер и аутор Dave Asprey објашњава да брз пад нивоа глукозе у крви покреће ослобађање кортизола и адреналина – хормона стреса који, иако помажу у враћању шећера у крвоток, ситуацију такође чине стимулативном и прекидају сан. Препоручује мали оброк прије спавања: кашичица сировог меда, МЦТ уље или колаген у топлом напитку могу успорити пад шећера и помоћи вам да дуже останете у сну.

Кортизол и хронични стрес

Високи нивои кортизола, хормона познатог по контроли стреса и циклуса спавања, могу изазвати стање појачане будности у раним јутарњим сатима. Технике дубоког дисања, медитација или њежне вјежбе истезања прије одласка на спавање могу да смање ниво кортизола и умање шансу за ноћна буђења.

Циркадијални ритам и традиционална медицина

Буђење ноћу повезано је с вашим унутрашњим биолошким сатом. Према традиционалној кинеској медицини, плућа су најактивнија између 3 и 5 ујутро јер се тада одвијају процеси детоксикације. Иако овај поглед још није потврђен научним студијама, указује на цикличну природу тјелесних функција и осјетљивост на поремећаје у ритму спавања.

Хормоналне промјене с годинама

Како старимо, производња мелатонина у тијелу опада, а промјене током животних фаза попут менопаузе додатно ометају сан. Одржавање ниже температуре и потпуна мрачност у спаваћој соби могу помоћи у стимулацији природног лучења мелатонина и очувању непрекинутог сна, пише Крстарица.

Овај викенд доноси препород, али само за ове знакове Зодијака

