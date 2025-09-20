Logo

Сода бикарбона је грешка – ове двије намирнице су спас за желудац

Извор:

Крстарица

20.09.2025

10:56

Коментари:

0
Сода бикарбона је грешка – ове двије намирнице су спас за желудац
Фото: Karolina Grabowska/Pexels

Гастроентеролог Војислав Перишић упозорио је и на соду бикарбону коју људи пију на своју руку.

„Стари је трик, поједете па вам нешто не одговара, па узмете пилулу против киселине. Ако вам буде боље после 45 минута, то је киселина. Каква сода бикарбона, човече?! Она неутрализује киселину на пола сата, и готово је дејство, нема га. Морају се узимати лекови који имају пролонгирани ефекат, сода бикарбона је принцип – држи воду док мајстори оду“, рекао је др Перишић.

Нутриционисткиња Милка Раичевић додала је да би желудац требало припазити и уносити доста влакана, која га природно јачају и чувају од надражаја.

„Влакна чувају наш желудац, а ја бих гљиве избацила. Тешко су варљиве, и ријетко ко их подноси. Као и лук. Све зависи како је припремљено“, рекла је она и дала савјет за припрему лука.

6341c8b5d54de gljive

Друштво

У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

„Ставите лук пререзан у воду, сачекајте да изветри сумпорасти мирис, па га тек онда додајте у јело и неће вам сметати. Имате толико врста лука, па сријемуш који никоме не смета… Комбинујте са сиром или павлаком, неутралисат ће проблем. Цијели свијет једе прво салату, па онда јела, а ми нажалост не користимо довољно ту намирницу коју имамо цијеле године. Сирови купус је најјефтинија, а врло здрава намирница, баш као и шаргарепа. Треба је јести свјежу, а не да је убацујемо у супу, када се скуха организам може да искористи мање здравих састојака из ње“, рекла је она.

„Лук је хранљив, има кверцетин, Божја је намирница. Моја покојна мајка га је секла на пола, па да поцрни на плотни, па га је тако убацивала у супу, знала је колико је то здраво“, сложио се др Перишић, пише Крстарица.

Подијели:

Тагови:

soda bikarbona

želudac

zdravlje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Dijeta, hrana

Здравље

Јесте ли чули за iDip: Ово је нови програм уз који се килограми топе

15 ч

0
Ових 6 намирница побољшава памћење послије 60. године

Здравље

Ових 6 намирница побољшава памћење послије 60. године

17 ч

0
Ruka, bol, zglob

Здравље

Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

20 ч

0
Брза Храна

Здравље

Бројање калорија не гарантује губитак килограма, ево и зашто

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

05

Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

11

00

УЖИВО: Војна парада 'Снага јединства' у Београду

10

56

Сода бикарбона је грешка – ове двије намирнице су спас за желудац

10

44

У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

10

40

Марина отишла у Рим па доживјела непријатност: "Покушали су да ме преваре на моје очи, ужас!"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner