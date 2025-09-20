Сода бикарбона је грешка – ове двије намирнице су спас за желудац

Извор:
Гастроентеролог Војислав Перишић упозорио је и на соду бикарбону коју људи пију на своју руку.
„Стари је трик, поједете па вам нешто не одговара, па узмете пилулу против киселине. Ако вам буде боље после 45 минута, то је киселина. Каква сода бикарбона, човече?! Она неутрализује киселину на пола сата, и готово је дејство, нема га. Морају се узимати лекови који имају пролонгирани ефекат, сода бикарбона је принцип – држи воду док мајстори оду“, рекао је др Перишић.
Нутриционисткиња Милка Раичевић додала је да би желудац требало припазити и уносити доста влакана, која га природно јачају и чувају од надражаја.
„Влакна чувају наш желудац, а ја бих гљиве избацила. Тешко су варљиве, и ријетко ко их подноси. Као и лук. Све зависи како је припремљено“, рекла је она и дала савјет за припрему лука.
„Ставите лук пререзан у воду, сачекајте да изветри сумпорасти мирис, па га тек онда додајте у јело и неће вам сметати. Имате толико врста лука, па сријемуш који никоме не смета… Комбинујте са сиром или павлаком, неутралисат ће проблем. Цијели свијет једе прво салату, па онда јела, а ми нажалост не користимо довољно ту намирницу коју имамо цијеле године. Сирови купус је најјефтинија, а врло здрава намирница, баш као и шаргарепа. Треба је јести свјежу, а не да је убацујемо у супу, када се скуха организам може да искористи мање здравих састојака из ње“, рекла је она.
„Лук је хранљив, има кверцетин, Божја је намирница. Моја покојна мајка га је секла на пола, па да поцрни на плотни, па га је тако убацивала у супу, знала је колико је то здраво“, сложио се др Перишић, пише Крстарица.
