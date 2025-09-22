Logo

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

22.09.2025

11:43

Коментари:

0
CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине одржала је сједницу на којој су одређени рокови за пријаву политичких странака за учешће на пријевременим изборима, као и рок за пријаву кандидата за предсједника Републике Српске.

Основни рокови које су одредили данас су рокови за пријаву политичких субјеката, рок за закључење централног бирачког списка, рок за провођење медијске кампање, те у коначници рок за потврђивање избора.

Рок за пријаву за овјеру учешћа политичких субјеката и независних кандидата почиње 25.9. и завршава 29.9. ове године. Рок за пријаву коалиције за учешће на изборима је од 6.10. до 7.10. ове године. Пријава кандидата за предсједника Републике Српске трајаће од 10.10. до 14.10.

Бирачи ван БиХ ће се моћи пријављивати све до 14. октобра, а медијска кампања ће трајати од 8. до 22. новембра када почиње период изборне тишине.

Подијели:

Тагови:

ЦИК БиХ

prijevremeni izbori

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кос у службеној посјети БиХ

БиХ

Кос у службеној посјети БиХ

2 ч

1
''Хелеза боли што је Србија суверена држава за разлику од карикатуре БиХ''

БиХ

''Хелеза боли што је Србија суверена држава за разлику од карикатуре БиХ''

16 ч

2
Кошарац: Пуна подршка генералу Кнежевићу, од смјене нема ништа

БиХ

Кошарац: Пуна подршка генералу Кнежевићу, од смјене нема ништа

18 ч

0
Хелез не може ништа, Предсједништво неће смијенити генерала Кнежевића

БиХ

Хелез не може ништа, Предсједништво неће смијенити генерала Кнежевића

23 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

43

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

11

39

Застрашујућ и пуст: Најмистериознији небодер на свијету зову "хотелом пропасти"

11

33

Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–194''

11

31

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

11

24

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner