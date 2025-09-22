ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

22.09.2025
11:43
Коментари:0
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине одржала је сједницу на којој су одређени рокови за пријаву политичких странака за учешће на пријевременим изборима, као и рок за пријаву кандидата за предсједника Републике Српске.
Основни рокови које су одредили данас су рокови за пријаву политичких субјеката, рок за закључење централног бирачког списка, рок за провођење медијске кампање, те у коначници рок за потврђивање избора.
Рок за пријаву за овјеру учешћа политичких субјеката и независних кандидата почиње 25.9. и завршава 29.9. ове године. Рок за пријаву коалиције за учешће на изборима је од 6.10. до 7.10. ове године. Пријава кандидата за предсједника Републике Српске трајаће од 10.10. до 14.10.
Бирачи ван БиХ ће се моћи пријављивати све до 14. октобра, а медијска кампања ће трајати од 8. до 22. новембра када почиње период изборне тишине.
