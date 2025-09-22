Logo

Вулић: Предложеним буџетом се покушавају отети надлежности

Извор:

СРНА

22.09.2025

12:03

Коментари:

0
Вулић: Предложеним буџетом се покушавају отети надлежности
Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парлрмантарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да је приједлог буџета који ће се сутра наћи на хитној сједници овог дома покушај отимања надлежности, централизације и брисања онога што је Дејтонским споразумом дефинисано и да СНСД то никада неће прихватити.

Вулићева је упозорила да су у приједлог, како каже, угуране и институције културе које по Дејтонском споразуму и Уставу БиХ припадају ентитетима.

Она је указала на чињеницу да ће се на хитној сједници наћи приједлог који није припремио Савјет министара, него неодговорно "склепала" два члана Предсједништва БиХ и да је то отворено кршење Устава и ругање свим грађанима БиХ.

- Сутра у Сарајеву гледамо још један политички театар у режији оних који мисле да БиХ могу уређивати мимо Устава и закона - рекла је Вулићева и додала да буџет треба вратити у законске и уставне оквире, као и да би било одговорније да се у ово доба године говори о приједлогу буџета за 2026. годину, а не за 2025. годину.

CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

Вулићева је рекла да се не може игнорисати ни чињеница да се управо сада у Сарајеву појављује европски комесар за проширење Марта Кос, која "очигледно долази да врши притисак и преваспитава парламентарце".

- То је класичан примјер како се спољним упливом покушава кројити политика у БиХ, док се истовремено занемарује чињеница да су управо СНСД и ХДЗ урадили највише на европском путу БиХ. Умјесто признања за конкретне резултате, суочавамо се са лажним оптужбама и етикетирањем - рекла је Вулићева за Срну.

Она је поручила да ће СНСД одлучно гласати против предложеног буџета и да неће учествовати у политичкој фарси која се покушава наметнути мимо Устава и закона.

- Нећемо дозволити да се Устав БиХ гази, да се надлежности отимају, нити да било ко са стране "испира мозгове" народним представницима. Ово је борба за поштовање Општег оквирног споразума за мир у БиХ, за Устав и за Републику Српску - закључила је Вулићева.

Подијели:

Таг:

Сања Вулић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

5 ч

0
Кос у службеној посјети БиХ

БиХ

Кос у службеној посјети БиХ

8 ч

1
''Хелеза боли што је Србија суверена држава за разлику од карикатуре БиХ''

БиХ

''Хелеза боли што је Србија суверена држава за разлику од карикатуре БиХ''

21 ч

2
Кошарац: Пуна подршка генералу Кнежевићу, од смјене нема ништа

БиХ

Кошарац: Пуна подршка генералу Кнежевићу, од смјене нема ништа

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

17

10

Никада не толеришите ове ствари у вези: Могу вас ''уништити''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner