Лугонићу седам година затвора због покушаја убиства полицајаца у Теслићу!

Аутор:Огњен Матавуљ
22.09.2025
15:41
Коментари:0
Мирсад Лугонић из Теслића осуђен је у Окружном суду у Баљалуци на седам година затвора због покушаја убиства двојице полицајаца на које је пуцао из аутоматске пушке у Стењаку код Теслића, али их није погодио!
Лугонић је оглашен кривим за покушај тешког убиства које је починио у стању битно смањење урачунљивости, изазване конзумацијом и зависношћу од алкохола. Због тога му је, осим казне затвора, изречена и мјера обавезног лијечења од алкохолизма.
Злочин се догодио 15. јануара ове године у кући О.Л. у Стењаку када је Лугонић, кроз затворена врата, испалио 10 хитаца према полицајцима Александру Ј. и Беширу Б.
У пресуди се наводи да су полицајци пред кућу дошли након што им је пријављено да је непозната особа пуцала из пушке у Стењаку. Службеним возилом ”дачија дастер” и под упаљеном ротацијом су дошли пред кућу О.Л. Стали су испред врата и идентификовали се као полицијски службеници.
Бешир Б. је покуцао на врата и рекао: ”Отвори полиција!”. Лугонић се на то оглушио па су полицајци још пет до шест пута наизмјенично позивали да отвори врата, што оптужени није учинио.
Хроника
Лугонић негирао кривицу за покушај убиства полицајаца у Теслићу
”Александар Ј. је због тога два до три пута ногом ударио у врата, у намјери да их отвори. Лугонић је иза затворених врата повикао ”чек, чек”, да би Александар Ј. руком сугерисао Беширу Б. да се помјере од врата. Лугонић је у том моменту, знајући да су полицајци пред вратима, из унутрашњости куће из аутоматске пушке, неутврђене марке, испалио десет метака калибра 7,62x 51mm”, наводи се у пресуди.
Полицајци су удаљили из безбједносних разлога удаљили од куће, осматрајући даље поступање Лугонића који је искочио кроз прозор у приземљу куће и кренуо да бјежи носећи са собом ватрено оружје, због чега су му полицијски службеници поново гласно издали наређење да стане и баци оружје, да би потом опет из пушке испалио два до три метка, након чега је побјегао. Након вишечасовне потраге Лугонић је у јутарњим часовима пронађен и ухапшен.
Пресуду је изрекло судско вијеће којим је предсједавао судија Игор Цимеша који је навео да су наводи оптужнице доказани кроз изјаве свједока, вјештачење чаура и оквира од пушке који је пронађен у кући О.Л.
”Приликом одмјеравања казне суд је цијенио то што је оптужени дјело починио у стању битно смањене урачунљивости. За ово дјело је запријећена казна од најмање 10 година затвора, са могућношћу ублажавања до седам година. Суд сматра да ће се таквом казном постићи сврха кажњавања и постићи специјална и генерална превенција”, рекао је Цимеша.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске. У изречену казну Лугонићу је урачунато вријеме проведено у притвору од 15. јануара до данас, а притвор му је продужен до правоснажности пресуде.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч1
Најновије
Најчитаније
17
21
17
17
17
12
17
12
17
10
Тренутно на програму