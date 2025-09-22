Logo

Са тржишта повучено преко 2.000 играчака

Извор:

СРНА

22.09.2025

15:19

Igračke
Фото: Markus Spiske/Pexels

Са тржишта БиХ повучено је 2.178 играчака пиштоља са мецима, од којих је 2.031 комад уништен, објавила је Агенција за надзор над тржиштем.

Након заједничког надзора ових производа које су спровеле Агенција и надлежне инспекције у Републици Српској, Федерацији БиХ и Брчко дистрикту од марта до половине септембра, извршено је усклађивање 321 комад једног модела играчака пиштоља са мецима.

Током спровођења надзора играчака пиштоља с мецима са тржишта БиХ узето је девет модела.

Лабораторијским испитивањима утврђено је за три модела да нису задовољила захтјеве у вези са испитивањем на затезању, док осам модела није посједовало пратеће упозорење о потенцијалној опасности од циљања у очи или лице.

У складу са Законом о општој безбједности производа, произвођач је обавезан да пласира на тржиште само безбједне производе.

Играчке пиштољи са мецима сматрају се безбједним у погледу механичких и физичких особина уколико испуњавају безбједносне захтјеве утврђене у овом закону и стандарду БАС ЕН 71-1+А1:2019 безбједност играчака.

