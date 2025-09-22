Logo

Најмоћнији лијек из природе: Ова биљка помаже у лијечењу многих болести

Крстарица

22.09.2025

15:05

Невен цвијет биљка
Фото: Pixabay

Невен је омиљена биљка фитотерапеута због снажног антибактеријског и антигљивичног дејства. Богата етеричним уљем, флавоноидима, каротеноидима и провитамином А, користи се за јачање имунитета и ублажавање симптома прехлада, грипа и вироза.

За шта је добар невен

Невен помаже код оштећене јетре, чишћења крви и проблема с жучи. Ефикасан је у лијечењу гнојних рана, опекотина, кожних обољења, брадавица и курјих очију. Такође регулише менструацију, олакшава симптоме херпеса и може подржати организам у борби против карциногених обољења.

ilu-ruža-28082025

Култура

Преминуо глумац Енвер Петровци

Како припремити чај

За невенов чај потребно је 2 кашике сувих цвјетова прелити с 250 мл кључале воде. Оставите да одстоји 10 минута, проциједите и пијте 2–3 шоље дневно за ублажавање жучних тегоба или једну шољу дневно недјељу дана пријие менструације.

Облоге против рана и опекотина

Свјежи, иситњени листови или охлађени чај од невена ставите директно на опекотине, чиреве и гнојне ране. Облоге умирују кожу, убрзавају зарастање и спречавају развој инфекције.

Маст од невена

У килограм чистог свињског лоја додајте четири шаке ситно исјецканих цвјетова и листова невена. Кувајте на тихој ватри десет минута, оставите да одстоји 12 сати, па загријте и процедите кроз густо сито — маст је идеална за све кожне тегобе.

облачно-временска прогноза

Друштво

Права јесен: Сутра смјена сунца и кише

Маслац за његу коже

Измијешајте једнаке количине свјеже, изгњечене невенове биљке и козјег маслаца. Лагано загријте да маслац постане течан, па скините с ватре и оставите биљке да потону — лековите твари остају у маслацу који омекшава и храни кожу.

