Logo

Маскирани манијак уходио дјевојчице: Хитно упозорење родитељима

Извор:

Телеграф

22.09.2025

15:15

Коментари:

0
Маскирани манијак уходио дјевојчице: Хитно упозорење родитељима
Фото: Unsplash

Једна мама у Новом Саду објавила је стравично упозорење свим родитељима и грађанима Новог Сада. Како је навела, њена кћерка се са другарицама једва спасила манијака који их је у суботу увече уходио и замало ухватио.

"У аутобусу број 12 манијак је ушао код Меркатора и пратио четири дјевојчице узраста од 12 година до идеје у Фејеш Кларе. Кад су дјеца изашла, у аутобусу је ставио двије маске на лице и качкет и кренуо за њима", написала је ова мама и додала:

marke novac KM

Друштво

Огласили се из Фонда ПИО: Ако не доставите ову потврду, губите породичну пензију

"Деца су једва побегла. Међу тим девојчицама била је и моја ћерка."

То је била 12-ица у 19:13 минута код Меркатора за Телеп, прецизирала је.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

uhođenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласили се из Фонда ПИО: Ако не доставите ову потврду, губите породичну пензију

Друштво

Огласили се из Фонда ПИО: Ако не доставите ову потврду, губите породичну пензију

2 ч

0
Мајка Џексонове бивше жене открила мрачне стране њихове везе

Сцена

Мајка Џексонове бивше жене открила мрачне стране њихове везе

2 ч

0
Невен цвијет биљка

Здравље

Најмоћнији лијек из природе: Ова биљка помаже у лијечењу многих болести

2 ч

0
Ruža cvijet

Култура

Преминуо глумац Енвер Петровци

2 ч

0

Више из рубрике

''Смањење броја Срба у ФБиХ - посљедица дискриминације''

Србија

''Смањење броја Срба у ФБиХ - посљедица дискриминације''

6 ч

0
Детаљи несреће - Усмртио мајку и повриједио јој дијете: Ухапшен насилник!

Србија

Детаљи несреће - Усмртио мајку и повриједио јој дијете: Ухапшен насилник!

7 ч

0
Стравичан судар аутомобила и камиона, има мртвих

Србија

Стравичан судар аутомобила и камиона, има мртвих

8 ч

0
Мајка погинула док је гурала колица, дијете повријеђено, возач побјегао

Србија

Мајка погинула док је гурала колица, дијете повријеђено, возач побјегао

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

Вујичић: Лицемјерна ЕУ толерише у БиХ да странац намеће законе

17

21

Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner