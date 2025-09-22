Маскирани манијак уходио дјевојчице: Хитно упозорење родитељима

Извор:
Једна мама у Новом Саду објавила је стравично упозорење свим родитељима и грађанима Новог Сада. Како је навела, њена кћерка се са другарицама једва спасила манијака који их је у суботу увече уходио и замало ухватио.
"У аутобусу број 12 манијак је ушао код Меркатора и пратио четири дјевојчице узраста од 12 година до идеје у Фејеш Кларе. Кад су дјеца изашла, у аутобусу је ставио двије маске на лице и качкет и кренуо за њима", написала је ова мама и додала:
"Деца су једва побегла. Међу тим девојчицама била је и моја ћерка."
То је била 12-ица у 19:13 минута код Меркатора за Телеп, прецизирала је.
