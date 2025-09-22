Logo

Мајка погинула док је гурала колица, дијете повријеђено, возач побјегао

Мајка погинула док је гурала колица, дијете повријеђено, возач побјегао

У саобраћајној несрећи у центру Богатића, погинула је жена док је гурала колица са дјететом, које је тешко повријеђено. Возач који је изазвао несрећу побјегао.

У центру Богатића, синоћ је погинула тридесетосмогодишња жена.

Тешко је повријеђено и њено трогодишње дијете, које је у тренутку несреће гурала у колицима.

policija fbih

Хроника

Ухапшена жена због језивог убиства у Грачаници

Дијете је најприје пребачено у шабачку болницу и одатле због тежине повреда упућено на Институт за мајку и дијете у Београду.

Како сазнаје РТС, возач који је изазвао несрећу је побјегао је са лица мјеста.

Саобраћајна несрећа

Bogatić

pogibija

