Мајка погинула док је гурала колица, дијете повријеђено, возач побјегао

У саобраћајној несрећи у центру Богатића, погинула је жена док је гурала колица са дјететом, које је тешко повријеђено. Возач који је изазвао несрећу побјегао.
У центру Богатића, синоћ је погинула тридесетосмогодишња жена.
Тешко је повријеђено и њено трогодишње дијете, које је у тренутку несреће гурала у колицима.
Дијете је најприје пребачено у шабачку болницу и одатле због тежине повреда упућено на Институт за мајку и дијете у Београду.
Како сазнаје РТС, возач који је изазвао несрећу је побјегао је са лица мјеста.
