Сателитски снимци откривају све, свјетска сила се спрема за инвазију?

22.09.2025

06:52

Сателитски снимци откривају све, свјетска сила се спрема за инвазију?
Фото: Танјуг/АП

Кина спроводи обимне радове на развоју ваздушних и поморских објеката дуж своје источне обале, за које стручњаци кажу да би могли бити употребљени за лансирање инвазије на Тајван.

На сателитским снимцима које је анализирао Вол стрит журнал могу се вид‌јети нови привези за амфибијске ратне бродове, као и мега-аеродроми у изградњи. Иако објекти могу имати више намјена, главни војни фокус Кине усмјерен је на Тајван, преноси британски Телеграф..

Пекинг тврди да је Тајван његов, што демократски изабрана влада у Тајпеју одлучно одбацује, и Пекинг није искључио употребу силе како би ставио Тајван под своју контролу.

ukrajina rusija svo

Свијет

Руска војска потврдила: Ослобођено!

"Све то иде у прилог једној кинеској војној планерској претпоставци, а то је сценариј за Тајван", рекао је Мајкл Дам, пензионисани обавјештајни официр америчке морнарице.

САД и Велика Британија су у посљедњим годинама окренуле своју пажњу ка Индо-Пацифику док Кина појачава агресију према Тајвану и у спорном Јужном кинеском мору.

И Џон Хил, британски министар одбране, и Пит Хегсет, његов амерички колега, упозоравали су на растућу пријетњу из Пекинга, при чему је Хегсет у мају тврдио да би напад на Тајван могао бити непосредан.

Један нови објекат који је привукао пажњу аналитичара јесте нови мол у морнаричкој бази у заливу Јуекинг, која се налази сјеверно од Тајвана, поред кинеског обалног града Венчоу. Привез сада мери више од миље и могао би да прими неколико великих бродова, преноси Телеграф.

marija-zaharova-030925

Свијет

Захарова: Уколико Брисел заплијени руску имовину, услиједиће одговор

Отприлике 20 пловила виђено је недавно пристајало уз мол, укључујући транспортере тенкова, бродове за искрцавање, танкере и чамце обалске страже. Стручњаци кажу да би сва та техника могла бити распоређена у случају напада на Тајван.

Такође је изграђена нова хеликоптерска база у провинцији Фуџијан, која се налази директно преко Тајванског мореуза, а која би могла да се користи за дислокацију трупа на главни острвски дио земље, као и на приобална острва која су још ближа Кини.

